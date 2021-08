Llegó el día: el formoseño Ali Vilamayor debuta en los Juegos Olímpicos

Compartir

Jueves 4.30 de nuestro país. La cita de Ali Villamayor con los Juegos Olimpicos está cerca. El debut se dará en el marco del ranking round de esgrima.

El formoseño Sergio Alí Villamayor llevará la bandera argentina en el pentatlón moderno de Tokio 2020, con la particularidad de ser el primer suboficial de la escuela del Ejército Sargento Cabral en competir en unos Juegos Olímpicos.

El pentatlón moderno consta de cinco deportes en uno: natación, atletismo, esgrima, equitación y tiro, y en los JJ.OO. se llevarán a cabo entre el 5 y el 7 de agosto en la capital japonesa.

El camino de Villamayor en el pentatlón moderno comenzó hace catorce años, en las pistas de la Escuela de Suboficiales del Ejército, ubicada en Campo de Mayo. Contra el consejo de su padre, un excombatiente de Malvinas que prefería que su hijo estudiara una carrera universitaria, ingresó en las filas del Ejército, tentado por una carrera que prometía adrenalina, exigencia física y viajes por el país.

Atrás quedó el fútbol, que practicó de chico en la escuelita de menores del club rosarino San José hasta casi ser fichado por Chacarita. Pero siempre le gustó correr (lo apodaban ‘Forrest Gump’), nadar y hacer deporte.

Villamayor vive en Hungría con su esposa y su hija Panna, quien nació allá. El pentatlón es una disciplina popular en ese país. El atleta logró la clasificación a Tokio después de ganar la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Así se convirtió en el primer argentino en lograr una presea en la disciplina en la historia de los Panamericanos.

En Tokio 2020 habrá cinco deportistas militares además del sargento Alí Villamayor: la cabo primero María Belén Pérez Maurice (esgrima), los soldados voluntarios Fernanda Russo Romero y Alexis Eberhardt (tiro), la soldado voluntaria Belén Casetta (3.000 metros con obstáculos), y el soldado voluntario Brian Arregui (boxeo).

Podemos decir que la carrera deportiva del sargento Villamayor se encuentra en uno de sus mejores momentos debido a sus logros recientes. Consiguió dos medallas de bronce: una en su prueba individual y la otra, junto con el cabo primero Emmanuel Zapata, en su relevo masculino. Estas conquistas le permitieron obtener su plaza a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y lo cuenta con el orgullo de ser un suboficial de la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral que, gracias al apoyo incondicional de la Fuerza, pudo alcanzar sus objetivos y así mantener su deseo de gloria intacto.

“Es una sensación especial saber que somos varios militares que vamos a estar en los Juegos Olímpicos. El Ejército es muy importante para mí, por eso siempre está en la cima de mis agradecimientos. No hubiese llegado hasta acá sin el apoyo del Ejército Argentino. Entiendo que también es gracias a mi cuerpo técnico, mis compañeros y mi familia. Para nosotros es una tradición. Mi padre, el sargento ayudante (R) Antonio Villamayor es Veterano de la Guerra de Malvinas y cuatro de sus cinco hijos somos suboficiales. La gran figura de mi papá y su reconocimiento por su carrera militar me llena de orgullo y me hace sentir parte y querer más a la institución”.

