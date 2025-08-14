Llegó el día: Franco Mastantuono será presentado este jueves en el Real Madrid

En el día de su cumpleaños 18, el ex River firmará contrato con el gigante español y se vestirá por primera vez de blanco.

Se terminó la espera. Este jueves, finalmente, Franco Mastantuono será presentado formalmente como refuerzo del Real Madrid. No fue antojadiza la fecha que marcó el gigante español en el almanaque: la joyita argentina cumplirá los 18 años este 14 de agosto y, con la mayoría de edad, queda habilitado para ser jugador del Merengue.

La presentación, según informó el club a través de un comunicado, será a partir de las 8 de la mañana de la Argentina en la ciudad deportiva del Real Madrid. Antes, junto al presidente Florentino Pérez, Mastan meterá el gancho en el contrato que lo ligará al equipo blanco durante seis temporadas. Luego se pondrá por primera vez la camiseta y hablará en conferencia de prensa.

El comunicado

del Real Madrid

El Real Madrid C. F. comunica que mañana jueves, a las 13:00 hs (8 AM de Argentina), tendrá lugar la presentación de nuestro jugador Franco Mastantuono en la Ciudad Real Madrid.

Previamente, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, recibirá a Franco Mastantuono para el acto protocolario de la firma que vincula a nuestro nuevo jugador con el club las próximas seis temporadas.

Después de la presentación, Franco Mastantuono atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid.