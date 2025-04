Llevan a cabo la Semana del Aborigen Americano en Lote 47 de la localidad de Las Lomitas

Del 19 al 25 de abril, en la comunidad de Lote 47 de Las Lomitas, se está desarrollando la Semana del Aborigen Americano con el apoyo del Gobierno de Formosa a través de sus diferentes organismos.

Al respecto, la directora de la EPEP N°509, Liliana Matorras, explicó que se hicieron presentes la Unidad Regional 5 de la Policía de la provincia para acompañar este evento con las familias, niños y docentes de la comunidad.

“Se hace en forma integrada con el jardín, también, que forma parte de lo que es la institución educativa”, agregó.

Asimismo, recordó que, el año pasado, “ya se había trabajado un encuentro, que es comunidad-familia, con la Policía” cuya una experiencia catalogó como “muy productiva”.

“Entonces, este año, el comisario Martínez se comunica conmigo y me propone la iniciativa que tenían de trabajar así, en forma, otra vez, integrada. Teniendo en cuenta los resultados del año pasado, me pareció muy buena idea realizar nuevamente un encuentro de esta forma”, detalló.

Y agradeció que la comunidad “nos acompaña, apoya y los niños se suman” por lo que, consideró “es una alegría que ellos están viviendo en la semana que se conmemora, justamente, la Semana de los Pueblos Originarios”.

Por su parte, el referente de la comunidad, Fabián Rodríguez, evidenció el acompañamiento en la actividad de otros referentes del Partido Justicialista en Las Lomitas como “el compañero Jorge Martínez y otros que también se suman de otras comunidades”.

“El Día de los Pueblos Originarios, cuando nosotros no habíamos podido festejar ese día, nos pusimos a trasladar esta fecha, que aún no termina, y estamos acá felices, contentos, la familia, los chicos, las imágenes van a decir todo”, expresó.

Y lamentó que, hasta ahora, “la municipalidad no aparece” sino que siempre “contamos con el apoyo de nuestro Gobernador, que está al servicio de la gente, a través de sus dirigentes, como Jorge Martínez”.

“Pero bueno, esto ya sabemos cómo es, es el Modelo Formoseño el que siempre está de pie, siempre está con la gente, con los chicos, con todos”, cerró.

Por último, la comisario Claudia Martínez, quien es delegada de la Oficina de Violencia de Género de la Unidad Regional N°5, dijo que se sumaron a la actividad para “poder brindar un acercamiento por parte de la sociedad, de la comunidad, con la fuerza policial”.

“Nosotros, como todos los años, venimos realizando todo tipo de actividades, en distintas fechas alusivas. En este caso, tomamos como referencia el día 19 de abril, por el Día del Aborigen Americano. Trabajamos en conjunto con la Oficina de Violencia de Género, con asiento en la Comisaría Las Lomitas, en conjunto con los jefes de Unidad Regional 5 y otros organismos que nos posibilitaron esa gran actividad para que podamos realizar”, explicó.