Llevan adelante un operativo de salud en comunidades aborígenes de Las Lomitas

Este lunes 18 estuvieron en Ayo La Bomba; en tanto que el martes 19 estarán en Campo del Cielo y el miércoles 20 en Colonia Muñiz.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, desplegó un operativo de salud integral en comunidades aborígenes Las Lomitas.

Los servicios y prestaciones a los que los vecinos acceden son clínica médica, pediatría, tocoginecología, oftalmología, cardiología, dermatología, neurología, traumatología, urología, laboratorio.

También odontología, obstetricia, psicología y psiquiatría, asistencia social, SIPEC, farmacia, entrega de anteojos, vacunación ecografía ginecológica, ecografía abdominal

Al respecto, el ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez explicó que, desde las 8 horas, desplegaron el equipo de salud acompañados por la Policía de la provincia, destacando que más de cien profesionales se trasladaron hasta la localidad “para que esto pueda ser posible”.

Puntualizó que estuvieron “los dos camiones equipados con mamógrafos para brindar esta ayuda a las mujeres y trabajar en la detección temprana del cáncer de mama”, al igual que “la posibilidad de realizarse un papanicolaou para detectar en forma temprana el cáncer de cuello uterino”.

Además, precisó que “tenemos equipos de radiografía, laboratorio, odontólogos preparados para la atención y producción de prótesis”, también añadió “entrega de medicamentos, oftalmólogos y provisión de anteojos”.

“Es completa la atención”, subrayó Gómez, resaltando que todo el servicio es de acceso libre y gratuito.

Asimismo, indicó que “esto tiene un costo operativo importante, pero fundamentalmente los insumos que se utilizan, porque el 100% de los profesionales, técnicos, enfermeros, choferes, que están acompañando vienen por la militancia, desarrollando este trabajo solidario con la gente”.

Respecto al recibimiento del intendente de Las Lomitas, Gómez aseguró que “no se ha acercado”, pero marcó que “no me extraña, porque últimamente he escuchado declaraciones de él, en donde ataca mucho a las instituciones del Gobierno de la provincia de Formosa”.

Y consideró que “esto es una cuestión política que se va a resolver en su momento en las urnas, donde el pueblo de Las Lomitas va a poder separar la paja del trigo y ya no va a estar confundido, pudiendo observar claramente como nuestro gobernador, Gildo Insfrán, apostó muchísimo a este pueblo”.

Por su parte, Elizabeth Orbegozo, directora de Atención a Establecimientos del Primero y Segundo Nivel del Ministerio de Desarrollo Humano, afirmó que brindó servicio en esta primera jornada “la cartera completa del Ministerio”, además de “los tráilers, para realizar mamografías, radiologías y laboratorio ya con el informe”.

Mencionó que “vamos a estar tres días en Las Lomitas, recorriendo las comunidades aborígenes”, recordando que “este es un trabajo para todas las personas de la provincia de Formosa que habitan nuestro suelo y que es totalmente gratis”.

En este sentido, aseveró que “contrarresta lo que hace el presidente de la Nación (Javier Milei) cortando por todos lados, en todos los escalones como el PAMI, salud, educación”, en cambio, diferenció que “nosotros en Formosa tenemos directivas precisas que no falte ni un medicamento, ni un insumo, ni un implante, ni nada”.

Al concluir, se refirió a “la gente equivocada que no piensa en su comunidad”, enfatizando en que “nosotros tenemos que pensar para el prójimo, para el formoseño y para el que decide elegir este suelo como su suelo”.