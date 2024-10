Llevaron adelante la primera mesa de trabajo para tratar la problemática del suicidio

Ayer en el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Formosa se llevó adelante una mesa multisectorial fue la problemática del suicidio en nuestra ciudad. Yessica Muller de la fundación Libella en contacto con el Grupo de Medios TVO habló al respecto.

Müler comenzó diciendo: “desde el año nosotros tenemos un programa que se llama VITAM, el que está destinado a la prevención e intervención de los comportamientos suicidas, el que durante todos estos años y venimos realizando múltiples actividades no solo lo que hace a asistencia si no que también brindamos múltiples actividades a la comunidad”.

“Este año fue muy movilizante porque tuvimos la posibilidad de participar de diferentes congresos con la fundación, de cada una de estas experiencias fuimos trabajando y sacando las herramientas de como se trabaja, y en uno de esos tantos encuentros nos habíamos enterado que la Legislatura de Formosa adhirió a la Ley Nacional del Prevención del Suicidio, esto no es casualidad y pensamos en comenzar a trabajar”, añadió.

“Tenemos que decir que esta primera mesa ha sobrepasado todas nuestras expectativas, porque tenemos más de 40 instituciones confirmadas para trabajar con nosotros”, explicó.

“Lo que tenemos que lograr con esta mesa es que nuestros entornos, lugares de trabajo y de estudio sean más amigables, empáticos, solidarios e inclusivos”, manifestó la profesional.

En otro tramo de la entrevista comentó que la mesa se reunirá los primeros viernes de cada mes.

En cuanto a la mecánica de trabajo en cada uno de los eventos aseveró que en la primera hora se llevará adelante una capacitación con diferentes referentes de la República Argentina quienes ya han creado este tipo de trabajo.

Señaló también que para la segunda parte del encuentro se adentraron a la provincia.

“El acceso a la salud mental tiene que ser de calidad , accesible y hay que remarcar que los tratamientos de psicoterapia y acompañamiento tienen que tener continuidad, esto muchas veces es lo que cuesta. Nosotros estamos muy comprometidos con esta temática y vamos a impulsar una guía para las urgencias de la salud mental. Por último dijo que cada actor que se sume tendrá que ir compartiendo las iniciativas en su ámbito.