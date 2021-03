Lluvias: Piñeiro solicitó que se declare la emergencia hídrica por falta de obras para escurrimiento del agua

Compartir

El concejal capitalino Gerardo Piñeiro (UCR), presentó un proyecto de ordenanza al HCD para que se declare la emergencia hídrica por la “falta de obras para el escurrimiento de las aguas de lluvia” en la ciudad, luego de las intensas precipitaciones del sábado último que generaron severos anegamientos en todos los sectores.

“Las últimas lluvias dejaron a muchas familias anegadas por la acumulación de agua dentro de sus hogares perdiendo sus pertenencias, situación que se repite sistemáticamente cada vez que llueve en forma copiosa”, explicó y denunció que “esta situación se debe al mal estado de uso y conservación de las zanjas, alcantarillado, bocas de tormentas y canales, sistemas de bombas que sirven de drenaje de las aguas pluviales”.

“Lo increíble es que intendente haya expresado en su informe de gestión la realización de obras, limpieza, mantenimiento y construcción de todo el sistema de desagüe hídrico pluvial de la ciudad”, lamentó el edil.

“Lo grave de esta situación, en el caso de haberse realizado los trabajos denunciados, es la ineficiencia de los mismos a la hora de su cometido a los efectos de impedir su anegamiento y producir inundaciones”, explicó.

“Las obras de infraestructura existentes en el sistema de drenaje pluvial en vastos sectores de la ciudad son cuanto menos insuficientes, o defectuosas, atento a que no garantizan el rápido drenaje y escurrimiento de las aguas acumuladas por lluvias, situación que provoca constantes inundaciones en los domicilios de los vecinos, como por ejemplo en el barrio La Nueva Formosa cuyos estudios de perfectibilidad de las obras, su desarrollo técnico, fue aprobado, y ejecutado por el Estado”, aseveró.

El concejal sentenció que esta situación “hace jurídicamente al estado municipal co-responsable de los vicios ocultos de las obras, debiendo responder por los daños y perjuicios ante los particulares que padecen sus consecuencias”.

“Es necesario que el Estado Municipal se abstenga de seguir cobrando las cuotas correspondientes al impuesto inmobiliario y tasa de servicios a aquellos vecinos que acrediten debidamente encontrarse comprendidos dentro de los daños y perjuicios producidos por el anegamiento de las aguas de lluvias”, solicitó.

Asimismo denunció que “la ciudad se desarrolla sin una política de planificación en terrenos bajos e inundables, sin tener en cuenta los requisitos mínimos técnicos e indispensables para el desarrollo de la vida de las familias, e incluso las beneficiarias de soluciones habitacionales que construye el Estado”.

“No hay duda que corresponde que el Estado Municipal asuma la reparación de sus consecuencias toda vez que se reúnen los extremos que hacen a la responsabilidad estatal, por la constantes situación de padecimientos social, daños materiales, físicos, psicológicos por la que viene atravesando la población de la ciudad cada vez que caen copiosas lluvias”, sostuvo.

“Es por ello que el Estado debe ofrecer una indemnización a las familias que sufren daños materiales, y en la salud producto de las constantes inundaciones, por un estado que no realizó las obras en tiempo y forme para que esta situación no vuelva a pasar y mientras se tramiten los pagos de las indemnizaciones, y las obras se realicen, la Municipalidad se debe abstener de cobrar los impuestos inmobiliarios y tasas de servicios municipales, a los inmuebles afectados”, expresó.

Para finalizar explicó que presentará el proyecto de ordenanza a los efectos de que este miércoles tome estado parlamentario con el fin de que se comience a tratar la declaración de la emergencia hídrica y “se inicien los procesos de indemnización a los vecinos damnificados”.

