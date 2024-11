LNB: Atenas luchó hasta el final y le ganó a Quimsa

El Griego logró una gran victoria en suplementario frente a la Fusión por 77 a 76. Leo Lema y Juan Brussino fueron los goleadores con 17 cada uno.

Quimsa tomó la delantera aprovechando que Atenas, increíblemente, le salieron varios puntos de adentro del aro. De todas formas, tampoco pudo despegarse mucho. En casi cuatro minutos estaban 0-6. El Griego siguió con la sequía y el equipo santiagueño con poco se fue a 11 (13-2). El primer cuarto terminó 21 a 13.

Para los segundos diez minutos, la visita rotó el banco, cambió la dinámica del juego constantemente y pudo mantenerse arriba. Se fue 16 arriba (32-16) restando 5.48. El dueño de casa no le encontró la vuelta al partido ni en ataque ni en defensa. Hizo el esfuerzo y llegó a bajar a 10 la desventaja, pero al entretiempo se fueron 43 a 29. Leo Lema y Patricio Tabarez eran los goleadores hasta el momento con 9 tantos en cada equipo.

Parcial de 10-3 para Atenas como para ilusionarse y ponerse a 7 (46-39) ni bien arrancó la segunda mitad. Pegado a eso, apareció Agustín Pérez Tapia, con cinco puntos seguidos para darle nuevamente tranquilidad a Quimsa. También aportó lo suyo Juan Brussino con dos triples y la fusión sacó la máxima de 18 (59-41).

Todo indicaba que la victoria de Quimsa estaba asegurada. Faltando dos minutos se paró el juego por la fuerte lluvia y goteras en la cancha, estaban 60 a 67. Después de eso, Atenas metió un parcial de 7 cero para el 67 iguales y el partido se fue a suplementario.

Los cinco minutos extras fueron otro juego. Fueron palo a palo hasta el final, otro juego totalmente diferente al visto en casi 36 minutos del reglamentario. Atenas sacó un triunfazo de la galera gracias a su sacrificio final.

Trabajado triunfo de Oberá

El Celeste obtuvo una trabajosa victoria ante Platense por 83-77. El marcador se quebró en los minutos finales. El destacado de la noche fue Agustín Brocal con 19 puntos, muy bien acompañado por Ascanio con 13 y Vorhees con 12. Por el lado de la visita, Vázquez marcó 17.

Los dueños de casa tuvieron un buen arranque de juego, con buenas conexiones entre Paletta, Brocal y Ascanio. Se movió el balón con velocidad, complicando a la defensa visitante. Platense buscaba con Vázquez y Ianguas en la zona pintada, pero no encontró fluidez.

El Calamar de a poco fue levantando la puntería, aparecieron Vázquez y Flor, para ir acercándose en el marcador e igualar en 43 a falta de 2.35, y el juego se volvió parejo hasta el final. En la visita fue muy importante el ingreso de Bond, que, con su movilidad y efectividad, complicó al local que no logró defenderlo.

Con el correr de los minutos, el equipo de Demti se fue acomodando y encontró en Brocal y Ascanio a sus principales cartas de anotación; también Conrradi se hizo presente llevando el balón con tranquilidad en momentos importantes.

Platense, sintió el desgaste en el final, y si bien estuvo al frente por un punto, no pudo aguantarlo y se quedó sin nada. El Celeste, sacó adelante un juego muy difícil, ante una defensa que se paró bien y lo complicó. La victoria fue para el local, el octavo triunfo en diez presentaciones.