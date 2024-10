LNB: Boca comenzó la defensa del título con un triunfo sobre Atenas

Ante una multitud, el Xeneize le ganó al Griego por 81 a 69. El goleador del juego fue Juan Cruz Oberto con 18 puntos, en la visita se destacaron Vildoza y Delía con 15 unidades.

La noche del 7 de octubre quedará para el recuerdo, más allá del resultado, Atenas plasmó su regreso a la máxima categoría del básquet argentino y en su propia casa, el sueño del estadio propio se hizo realidad oficialmente frente a Boca Juniors, último campeón de la máxima categoría.

Una multitud se hizo presente para vivir el encuentro de dos históricos y tal como lo son, así lo jugaron. Boca tomando el control de arranque con eficacia en cada ataque. Atenas estuvo más tibio y le costó encontrar el aro. El Xeneize rápidamente se escapó a 12 (5-17). El cierre del primer cuarto terminó 15 a 24 cuando la máxima fue de 15.

En el segundo cuarto, el Griego entró más agresivo, pero ante cada intento de achicar se encontró con un rival que siempre encontró un jugador para mantener la calma. La rotación de banco de Boca desgastó a un Atenas sin tantos recambios. El local hizo mucho esfuerzo y se puso a seis (35-29), pero no logró acercarse más. Al descanso se fueron 33 a 49. Hasta aquí los goleadores fueron Marcos Delia, con 12, en el Xeneize y Lucas Arn, con 9, en el Griego.

A la vuelta del entretiempo, las acciones siguieron a favor de la visita. Sacó 17 de ventaja y dominó claramente el cuarto. Atenas no encontró los espacios necesarios en ataque y forzó tiros de más. Al último cuarto entraron 66 a 50.

La jerarquía del último campeón de la Liga Nacional se dejó ver, un plantel largo, con nombres importantes y con la clara intención de defender el título. Atenas, dejó todo, con un equipo al que le faltaron nombres dentro de la cancha y que como todo recién ascendido deberá reencontrarse con la categoría que tantos años disputó. Fue victoria de Boca en Córdoba por 81 a 69.

Cabe aclarar que Atenas no contó con la presencia del base Nicolás Zurschmitten con problemas en una de sus rodillas y del pívot español Antoni Vicens. El próximo compromiso de Atenas será el 21 de octubre frente a Instituto.

Marcus Thomas

se suma a Peñarol

El milrayita anunció la contratación del escolta estadounidense Marcus Thomas (29 años y 1.90 metros).

El jugador nacido el 27 de julio de 1995 en Mintt Hill, Pensylvania llega a Peñarol proveniente de Marineros de Puerto Plata de Republica Dominicana.

La pasada temporada jugó la Liga Nacional en Comunicaciones de Mercedes, con promedios de 16.2 puntos, 3.7 rebotes y 3.2 asistencias.

Este lunes llegará al país para sumarse al plantel que iniciará la temporada el miércoles a las 20.00 horas frente a Ferro en el estadio Héctor Etchart.