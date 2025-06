LNB: Boca igualó la serie ante Ferro

El Xeneize venció 74 a 72 a Ferro y puso la serie 2-2. Sebastián Vega con 15 puntos y 6 rebotes fue la figura del partido.

El primer tiempo empezó favorable al elenco local que con sus buenas defensas lograron opacar a su rival y sacar más de diez puntos de ventaja.

En el segundo cuarto los Xeneizes reaccionaron, bajaron el goleo de ferro (anotó sólo nueve puntos) y se pusieron en partido. De manera pareja, hasta en el tanteador, se fueron al descanso 33-31 del lado de Boca.

Para el complemento la historia fue la misma: pareja. Ambos equipos no se sacaron ventajas, cuando uno sacó una mínima ventaja el rival le contestó con defensa.

Los de Fernández llegaron a sacar una luz de diferencia, pero una seguidilla de tiros errados por parte de Oeste más efectivos ataques del Xeneize hicieron que se terminen quedando el triunfo los visitantes por 74 a 72.

El próximo lunes se enfrentarán por el quinto juego y la definición de la serie en La Bombonerita.

Martín Villagrán asumió como nuevo entrenador de Olímpico para la temporada 25/26

El acto de presentación se desarrolló en la Sala de Conferencias del club, con la participación de dirigentes y medios de comunicación.

El Club Ciclista Olímpico La Banda presentó oficialmente este viernes a Martín Villagrán como nuevo director técnico del equipo profesional, de cara a la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquetbol. La actividad tuvo lugar en la Sala de Conferencias ubicada en el entrepiso del Microestadio Centenario 1, con la asistencia de integrantes de la dirigencia, periodistas y allegados a la institución.

La bienvenida formal estuvo encabezada por el presidente Mario Pastor Suárez, acompañado por el vicepresidente Gustavo Sánchez, el director deportivo Eduardo Villares y el dirigente José Gómez Pons, quienes valoraron la trayectoria del nuevo entrenador y su compromiso con una propuesta a largo plazo.

«Queremos darle la bienvenida a Martín, sabemos de su capacidad y compromiso. Se trata de una nueva iniciativa, y pedimos la paciencia necesaria para que podamos cumplir con los objetivos», expresó el presidente Mario Pastor Suárez.

Villagrán, por su parte, agradeció el respaldo recibido y expresó su entusiasmo por integrarse a la familia bandeña: «Estoy muy contento. Me sedujo el plan deportivo que me presentaron Eduardo (Villares) y el presidente Mario Suárez. La idea es conformar desde el inicio el equipo profesional con identidad, que necesite los menores retoques posibles en el futuro. El trabajo abarca más allá del plantel superior: también vamos a enfocarnos en la Liga de Desarrollo para fortalecer la cantera».

El flamante entrenador también resaltó la infraestructura con la que cuenta el club, considerando que es un factor clave para el crecimiento integral del plantel y el desarrollo de la disciplina.

Además, adelantó que su intención es comenzar la pretemporada el próximo 18 de agosto, a fin de contar con el tiempo necesario para asentar las bases del equipo y llegar con rodaje al inicio del torneo.

En cuanto a la conformación del plantel, Eduardo Villares compartió algunos lineamientos del armado:

«La intención es conservar al base Agustín Facello y al tirador David Shriver. Sobre el resto no podemos avanzar porque hay jugadores que aún están en competencia».

Con esta incorporación, Olímpico inicia una nueva etapa en su camino dentro de la Liga Nacional, apostando a un proceso sostenido que combine competitividad, desarrollo de jóvenes talentos y una identidad de juego definida, en sintonía con la visión de largo plazo de la institución.