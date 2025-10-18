LNB: Boca reaccionó a tiempo y ganó en suplementario ante La Unión

El Xeneize se quedó un con un partidazo frente a La Unión de Formosa.

En una noche cargada de emoción en La Bombonerita, Boca Juniors logró una trabajada victoria por 80-77 ante La Unión de Formosa en tiempo suplementario.

El encuentro comenzó con domino azul y oro y tras un buen primer tiempo del local, la visita logró dar vuelta el tanteador para poner en apuros al dueño de casa. El Xeneize remó desde atrás con mucha intensidad forzar la prorroga.

La figura del partido fue Cáffaro, quien firmó planilla con un imponente 22 puntos y 10 rebotes, dominando la pintura y siendo el faro ofensivo del conjunto azul y oro. Su presencia física y efectividad cerca del aro resultaron determinantes para sostener al equipo en los momentos más complicados del encuentro.

El héroe de la noche, sin embargo, fue Faggiano, autor de 16 puntos y del triple clave que envió el partido al tiempo extra. El base manejó los tiempos en el cierre y lideró a un Boca que, empujado por su gente, terminó celebrando una nueva victoria en casa.

Ferro sigue a paso firme

El equipo de Caballito se impuso por 97-80 en Junín. Argentino aún no logra sumar victorias en la temporada 2025/26.

Por una nueva fecha de la Liga Nacional, Argentino de Junín volvió a caer en condición de local, esta vez frente a Ferrocarril Oeste por 97 a 80, y continúa sin poder encontrar el rumbo en el inicio de la temporada. El equipo de Diego Camún no tuvo respuestas ante la efectividad del conjunto de Caballito, que extendió su buen momento y se llevó un triunfo sólido en el Fortín de Las Morochas.

Desde el arranque, Ferro impuso condiciones con una alta efectividad desde el perímetro, encabezada por su base Jano Martínez, quien castigó una y otra vez a la defensa juninense. Argentino mostró nuevamente dificultades para cerrarse en su campo y sufrió cada ataque del rival. El primer cuarto se cerró con ventaja visitante, 36-26.

En el segundo período, el ritmo del juego bajó, pero el dominio del conjunto de Federico Fernández se mantuvo. Los juninenses continuaron erráticos y con poca claridad ofensiva, aunque Dylan Smith fue quien sostuvo al equipo, pero a pesar del esfuerzo, el local se fue al descanso largo abajo por 58-48, sin lograr achicar la diferencia.

El tercer cuarto mostró algo más de paridad, pero las malas noticias siguieron llegando para el Turco, el capitán Fernando Podestá debió salir lesionado y Jeremías Sandrini llegó rápidamente a la cuarta falta, complicando la rotación. Ferro aprovechó cada momento y mantuvo el control del partido.

En el cierre, el conjunto de Caballito manejó los tiempos con autoridad y selló una victoria contundente por 97-80, ante un Argentino que no logra encontrar regularidad ni fortaleza defensiva en este arranque de temporada.