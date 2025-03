LNB: Boca superó a Obras y se metió en la definición de la Copa Súper 20

En tiempo suplementario, el Xeneize se quedó con la semifinal por 91 a 82 y mañana enfrentará a Instituto. En el ganador se destacó José Vildoza con 23 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, mientras que Chris Clark fue el goleador del juego con 27 unidades.

Boca tomó las riendas en los primeros minutos por medio de la conducción de José Vildoza (siete) y los triples de Santiago Scala (seis), que les dio un arranque de 15-6. No obstante, El Rockero ajustó en defensa y consiguió mejores tiros en ataque. Contó con un activo ingreso de Felipe Inyaco (seis) y sumado a los bombazos de Marcos Mata (tres) y Chris Clarke (cinco) los dirigidos por Diego Vadell firmaron una corrida de 14-0 (20-15) con la que lograron terminar arriba en el primer parcial (20-19).

El partido continuó siendo parejo en el segundo episodio. Leo Schattmann (ocho) resolvió ofensivas del conjunto de Núñez. El Xeneize sacó provecho en la zona pintada con Andrés Ibargüen y Franco Giorgetti (cuatro cada uno) imponiéndose. Aunado al manejo de Scala (ocho y dos asistencias) y Vildoza (nueve y cuatro) voltearon el tanteador tras una racha de 8-0 (35-33). Clarke (diez) igualó las acciones con un tiro de media distancia para irse 35-35 a los vestuarios.

Durante el tercer capítulo, Boca se sostuvo arriba en la pizarra. Marcos Delía (11) tomó protagonismo en el ataque de Gonzalo Pérez con las caídas hacia el aro y Vildoza (14) continuó generando oportunidades con la bola. Sin embargo, Obras impidió que la distancia creciera. Pedro Barral (13) y Clarke (20) mantuvieron a flote la producción Aurinegra con acciones individuales. Llegaron 60-56 al cuarto segmento en el Salvador Bonilla.

A lo largo del período, las diferencias fueron mínimas. Mathías Calfani (seis) emergió como factor en ambos costados por el quinteto Rockero y un triple de Leo Mainoldi puso al frente a los de Núñez (61-60). El ida y vuelta con defensas endurecidas no dejó un favorecido y arribando al cierre, Clarke (22) reapareció con un doble que puso el 72-72 a falta de minutos. Con errores de lado y lado, no hubo más conversiones y se fueron al tiempo suplementario.

Boca abrió la prórroga con una ráfaga de 10-0 liderada por Scala (19). Clarke (25) cortó la seguidilla con un doble y falta, pero la brecha no bajó de dos posesiones y un triple de Vildoza (21) encaminó el triunfo entrando al minuto final, siendo 91 a 82 al sonar la bocina.

Instituto superó a

Riachuelo y está en

la final de la Copa Súper 20

La Gloria sacó adelante un partido durísimo y venció 92-84 al Eterno para meterse en la definición del torneo. Bautista Lugarini fue el MVP con 21 de valoración: 18 puntos, 6 rebotes y 1 asistencia.

En el comienzo del juego en Rosario fue Instituto quien impuso las condiciones. El equipo de Lucas Victoriano fue agresivo y solidario en ambos costados, logrando un rápido 16-5 en el marcador, con un gran nivel del tridente Holt, Lugarini y Pomoli.

Riachuelo, por su parte, empezó a defender mejor y fue acomodándose de a poco para achicar la diferencia a 4 (14-19) con un buen ingreso desde el banco de Juan Pablo Corbalán. El primer cuarto fue intenso, de ida y vuelta, y finalizó 24-23 a favor de la Gloria.

El segundo parcial no dio treguas y fue golpe por golpe. Los dirigidos por Sebastián González encontraron a Xavier Carreras en un buen andar (6 tantos) y pasaron al frente por primera vez en el tablero: 31-29. Sin embargo, el Albirrojo reaccionó y volvió a estar sólido atrás y, con 9 puntos de Alex Negrete, los de Victoriano se fueron al descanso largo 42-40 arriba.

Luego del entretiempo el cotejo continuó siendo parejo. El elenco riojano apostó al uno versus uno de Corbalán para sumar en el score. Por otro lado, el Albirrojo encontró a Nicolas Copello encendido (2 triples y 3 asistencias) y logró sacar una luz en el tanteador para cerrar el tercer capítulo al frente por 7: 65-58.

En los últimos diez minutos los Eternos metieron un 8-2 para ponerse a 1 (66-67) a falta de 7 minutos. Desde ahí, el cotejo se tornó accidentado (Becton fue expulsado por una reacción ante Luciano Guerra) y los de Victoriano sacaron provecho a través de los libres y una bomba de Copello para alejarse a 13 (82-69). Riachuelo fue a la carga por medio de Corbalán y Forestier para descontar, pero no pudo ser.

La Gloria hizo mejor las cosas y sentenció la historia con algunos libres de Vildoza para finalizar 92-84 y obtener el primer boleto a la definición de la Copa Súper 20.