LNB: Boca volvió a ganar en Misiones

El segundo punto de la serie de cuartos de final de la Liga Nacional, se jugó en Oberá y tuvo nuevamente como ganador al equipo visitante. En esta oportunidad el resultado fue 68-59. Barbero con 20 y Mainoldi con 19, los goleadores en Boca; en tanto que Maldonado aportó 15 para el dueño de casa.

El primer tiempo tuvo al local liderando en mayor cantidad de tiempo. Tras la igualdad en 18 de parcial inicial, Boca defendió un poco mejor, estuvo más certero y en el final hizo una pequeña diferencia para ganarlo 13-17 e irse al descanso 31-35 gracias a la positiva conducción de Balbi, los aciertos de Mainoldi y la potencia de Barbero que complicaron la defensa Celeste.

La reanudación del juego fue clave, allí como en el primer punto, Boca sacó a relucir su experiencia y potencial. Con apariciones de Schattmann que lastimaron de tres, la continuidad del buen momento de Mainoldi y el peso de la zona pintada; el equipo de Carlos Duro pudo hacerse de una ventaja que resultó clave. Ganó el parcial 11-19 y puso el tablero 42-54. OTC no lograba asentarse del todo su juego, tenía buenos momentos de a ratos gracias a la defensa, pero el ataque no era efectivo y no podía equilibrar el marcador, llegó a bajar en 5 puntos la distancia del tablero, pero la visita se aprovechaba de los desaciertos locales y golpeaba en el aro contrario.

En el último parcial, los dirigidos por Fabio Demti intentaron acortar la ventaja con mucha actitud; pero no fue suficiente. Cuando parecía reaccionar, Boca otra vez metía buenos parciales para acomodar nuevamente el marcador a su favor y jugar con la diferencia que le daba algunas licencias. Así fue hasta el final, si bien los locales ganaron el parcial 17-14, no fue suficiente para revertir el resultado final que fue 59-68 para el equipo porteño.

OTC defendió bien, bajó el goleo de Boca; pero su ataque no estuvo fino. Con 47% de dobles (14/30) 25% en triples (8/32) y 47% (7/15) en libres; que estuvieron lejos del 61% (17/28) de la visita en dobles, 25% en triples (7/26) y 72% (13/18) en simples. De esta manera, los Xeneizes se pusieron 0-2 en la serie, quedando a un triunfo del pase a las semifinales.

