LNB: debut con derrota para la Unión

Regatas se quedó con el triunfo ante La Unión de Formosa en el Cincuentenario por 91 a 85 con un gran cierre de partido donde mostró un amplio repertorio ofensivo para recuperarse de una desventaja de 8 -74 a 66- y terminar ganando con un cuarto final donde metió 28 puntos.

Gran reparto de su ofensiva con los cinco iniciales, más una pieza del banco, en dos dígitos con el liderazgo de Jaime -17-, Corbalán 16 y Ramírez Barrios 14. Por el local, gran tarea del debutante Beavers con 27 anotaciones, más los 18 puntos de Graterol.

La Unión se posicionó rápido al frente con una carrera de 8 a 0 en 2 minutos –un triple de Acevedo y otro de Elsener- y sumando a Graterol con 5 puntos tenía 10 de ventaja -13 a 3-. Con Corbalán atacando profundo, Regatas pudo con la defensa local, y achicó cifras, pero los de Narvarte seguían efectivos a distancia y con aciertos de tres, ahora de Machuca y Marina, por segunda vez sacaba 10 -19 a 9-. Fue de nuevo Regatas, esta vez con el juego interior de Santos para limar a 5 -19 a 14- y nueva respuesta desde el banco de la mano de Beavers en La U con un personal 5 a 0 para recuperar los 10 -24 a 14-. Y fue de nuevo el remero con mucho de Lugo para hacer lo de todo el cuarto: bajar el margen y quedar a un doble -24 a 22-.

Parcial de 8 a 2 para el local en la salida del segundo que le servía para seguir al frente. Se pegó el tercer triple en la noche de Beavers -11 puntos hasta ahí- y la diferencia era de 11 -35 a 24-. Ahora Regatas no podía con la defensa y con 5 minutos de juego solo había sumado 5 anotaciones y se veía 12 abajo -39 a 27-. Recién en el tramo final del cuarto la distancia se redujo a 6 -43 a 37- con libres de Ramírez Barrios y Jaime.

Un Regatas furioso volvió en el tercero con Aguirre y Ramírez Barrios a pleno. Parcial de 10 a en 2,15 minutos que le sirvió para empatar en 43 y pasar luego 47 a 43 obligando al minuto de Narvarte. Con un triple de Machuca y doble de Graterol cortó la sequía La U para arrimarse -49 a 48- y de ahí en más el juego ganó en vorágine con el margen que fue y vino entre los 6 y 2 puntos. Con Beavers y Graterol hubo cifras igualadas en 60 y ventaja de un doble para el local -62 a 60-. Gramajo lo devolvió al frente a los suyos -63 a 62- y asfixiado por el reloj Graterol fue con un triple para cerrar el cuarto ganando 65 a 63.