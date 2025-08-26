LNB: el experimentado Windi Graterol es nuevo jugador de La Unión

La Unión de Formosa dio un nuevo paso para cerrar sus fichas mayores para jugar la Liga Nacional 2025/26 con la contratación de Windi Graterol. Nacido en Caracas, Venezuela, el pivote se desempeñó la pasada temporada con Platense y anteriormente tuvo registros en Boca y Olímpico de La Banda.

Con Graterol, el elenco que tiene como entrenador a Guillermo Narvarte, suma ocho fichas mayores: Alexis Elsener, Jonatan Machuca, Tomás Spano, Sebastián Acevedo, Tomas Nuno, Franco Alorda, Mariano Marina y Windi Graterol.

El venezolano -nació el 10 de septiembre de 1986- tiene un extenso paso por la selección de su país logrando ser campeón en el Sudamericano de 2014 y el FIBA Américas 2015, torneo este que le dio a Venezuela el paso a los Juegos Olímpicos de Río 2016. También jugó los mundiales 2019 y 2023.

Repasando sus ciclos en la Liga Nacional, su primera experiencia fue con para Boca en la temporada 2018/19, en Olímpico en 2021/22 y en Platense en la reciente 2024/25 donde llegó en diciembre para reemplazar a Nicholas Banyard.

Lógicamente la mayor parte de su carrera la desarrolló en Venezuela, contando, además de Argentina, con pasos en el exterior en República Dominicana, Puerto Rico, Brasil.

Thomas Cooper es

nuevo refuerzo de Racing

para La Liga Nacional

Con esta incorporación, Racing continúa reforzando su plantel de cara al inicio de una temporada histórica, donde buscará consolidarse entre los protagonistas de la máxima categoría.

Racing Club de Chivilcoy sigue sumando nombres importantes para afrontar su primera temporada en la Liga Nacional, y esta vez le dio la bienvenida a Thomas Cooper, alero estadounidense con amplio recorrido en el básquet profesional.

Cooper llega tras una destacada temporada en Boca Juniors, donde fue campeón de la Liga Nacional 2024/2025, aportando anotación, experiencia y solidez en momentos clave del certamen.

Su incorporación representa un salto de calidad para el equipo dirigido por Diego D’Ambrosio, que se prepara para competir en la elite del básquet argentino.

Será la primera temporada de Thomas en Racing de Chivilcoy, donde buscará aportar su jerarquía internacional y sumarse a un proyecto ambicioso que combina juventud, identidad y experiencia.

El alero nacido en Estados Unidos cuenta con paso por distintas ligas del continente y es reconocido por su potencia física, capacidad de ataque y versatilidad para desempeñarse en distintos roles dentro del perímetro.