LNB: Ferro y un arranque histórico

El Verdolaga superó a Obras por 96 a 83 y cosechó un nuevo triunfo, siendo este el mejor arranque de su historia. Alejandro Diez fue la figura del partido con 25 puntos y 6 rebotes.

Los primeros minutos fueron parejos y muy físicos. Luego de diez minutos sin muchas diferencias, los Roqueros lograron sacar dos dígitos de ventaja, producto de sus defensas cerradas y agresivas. Ferro, por su parte, no pudo hacer pie, la incomodidad en ataque, sumado a una baja efectividad en sus tiros, lo hicieron irse en desventaja al vestuario 54 a 43 abajo.

En el segundo tiempo Ferro reaccionó. Los locales salieron más agresivos en defensa y, desde allí, construyeron sus ataques. Obras no logró hacer pie, necesitó de Juani Brussino para generar juego y, gracias a él, se mantuvo en pelea. Nuevamente las faltas volvieron a ser protagonistas y el juego continuó siendo físico. Sin tiempo para más el festejo fue Verdolaga por 96 a 83.

San Lorenzo venció a

Racing en un partidazo

El Ciclón venció a la Academia por 85-83. Cristian Cardo fue el MVP del juego con 20 puntos.

Desde el inicio se mostró un San Lorenzo activo, con un parcial de 7-0. Sin embargo, Racing reaccionó de la mano de Barrales y logró un parcial de 15-0 para pasar al frente y dominar el juego. Aun así, los de Boedo no quisieron quedar lejos en el tanteador y se mantuvieron en partido gracias a dos triples de Rutenberg, uno sobre la chicharra para finalizar el primer cuarto.

En el segundo chico, los de Boedo salieron con otra actitud, presionaron más alto y se pusieron a uno (30-29), con la ilusión de volver a pasar al frente de cara al descanso. A pesar del esfuerzo, Racing cerró la defensa y siguió lastimando con Barrales y Manu Rodríguez, que estuvieron encendidos durante la primera mitad. Así, el conjunto de Chivilcoy se fue al vestuario ganando 47-31.

En el tercer cuarto, los de Boedo continuaron focalizando su juego a través de tiros desde el perímetro. Sin embargo, la férrea defensa de Racing complicó cada ataque azulgrana. Por otro lado, Valinotti, que hizo su debut con la casaca blanquiceleste, comenzó a manejar los hilos de la visita y a mantener una buena distancia en el tanteador (65-52).

En los últimos diez minutos de juego, San Lorenzo, con el aliento de su gente y una gran efectividad de Cristian Cardo, achicó la diferencia a seis (69-63). No obstante, fue Cooper quien, con su poder ofensivo en la zona pintada, volvió a estirarla. En el complemento del partido, y con el clima caliente, Cooper fue expulsado por doble técnica. Los conducidos por Sebastián Burtín aprovecharon y pasaron al frente (80-81) a falta de 1:55 para el cierre.

Con el correr de los minutos, San Lorenzo se hizo dueño del juego y terminó quedándose con un triunfo más que importante.