LNB: gran triunfazo de Ferro ante Platense

El elenco de Caballito se impuso como visitante por 85-79 con 25 puntos de Tomás Spano para llegar a su tercera victoria en el certamen.

Los malos comienzos de Platense en esta temporada se hicieron un hábito, y esta vez no fue la excepción. El Calamar arrancó el duelo nuevamente de manera imprecisa y con errores defensivos, a pesar de que en los primeros minutos hubo un ida y vuelta constante. Sin embargo, a base de triples Ferro logró distanciarse en el promedio del cuarto en un parcial de 15-9. El Marrón se estancó en el goleo, mientras que la visita continuó floreándose y sumando grandes aportes de sus bases Lezcano-Spano. El primer tramo culminó 20-13 en favor del equipo de Caballito.

Al segundo segmento, Tense volvió al campo de juego renovado y con algunos ajustes en la retaguardia. Con una defensa muy intensa y bien cerrada, logró construir un parcial de 7-0, para igualar las cosas y forzar el tiempo muerto del verde (20-20). Después de la pausa, la dinámica del encuentro siguió equilibrada, pero Platense no logró ponerse al frente. El resultado al descanso fue 45-38 con el liderazgo del conjunto de Federico Fernandez.

Al regreso del descanso, Ferro continuó apoyándose en Spano y Lezcano en la construcción de sus ofensivas, desde la generación de juego hasta el goleo. Platense, nuevamente, cayó en un bache de imprecisiones y de errores defensivos. Y con el pasar de los minutos la situación se agravó, tras la buena capitalización del Verdolaga. De esta manera, la visita logró distanciarse por una máxima de 17. Al sonar la chicharra, el marcador quedó en 50-64 en favor de Ferro.

El último y definitivo tuvo un giro rotundo. El Calamar logró corregir sus constantes equivocaciones en la parte trasera del campo, logrando estancar la construcción de ataque del rival y aprovechando el momento para acortar distancia con Flor y Bond Jr. como estandartes en la ofensiva. Con una seguidilla de triples y un Santiago Barrales muy preciso, el Marrón logró acercarse a tres puntos con tres minutos por jugar. Sin embargo, todos los esfuerzos de Tense no alcanzaron, ya que los dirigidos por Fernandez lograron sostener el envión del local y sostuvieron la diferencia hasta el final.

Liga Sudamericana:

Olímpico aseguró su

presencia en el Final 4

El anfitrión dominó con amplia diferencia a Deportivo San José y extiendió a 3-0 su invicto en el Grupo B.

El dueño de casa, Olímpico, selló su boleto al Final 4 de la Liga Sudamericana 2024, al vencer este viernes a Deportivo San José (PAR), en el Estadio Vicente Rosales de La Banda, para dejar su marca en 3-0 en el Grupo B.

Joao Franca anotó 27 puntos con 9 rebotes y Leonardo Mainoldi le siguió con 21 unidades (5 triples) y 6 tableros, para ambos liderar el arrollador ataque de Olímpico (3-0), que despachó a San José (0-2) por 109-83.

Los locales mostraron una tremenda eficacia en ofensiva y después de un primer cuarto que terminó igualado a 25, acribillaron a la defensa rival. En el segundo acto montaron un parcial de 28-19 y en el tercero otro de 31-21, para distanciarse 84-65, entrando al período final.

En el cuarto tramo abrieron con otra racha de 11-0, con par de triples de David Shriver en el medio, para terminar de quebrar el compromiso al alargar la diferencia 95-65, con todavía 7:08 minutos para el cierre.

Olímpico lanzó para 59 por ciento (40-68), con 15 de 30 desde tercera dimensión (50%). Repartió 26 asistencias y apenas perdió 6 pelotas.

Además de Franca y Mainoldi, otros cuatro jugadores anotaron al menos 10 puntos. Guillermo Aliende y Santiago Pérez, coloraron 13 cada uno. Shriver 12 (4 C3) y Julián Morales 10.