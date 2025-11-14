LNB: Independiente sorprendió a Ferro y le quitó el invicto en Oliva

El equipo de Martín González se impuso 87-75 ante un Verde que llegaba con once triunfos consecutivos entre Liga Nacional y Liga Sudamericana. El local dominó gran parte del juego con una rotación profunda y un sólido aporte de sus U23, mientras que Eduardo Vasirani fue lo más destacado en la visita. en la visita.

Independiente dio el golpe en casa y derrotó 87-75 a Ferro, quitándole un invicto de once partidos que el equipo de Caballito mantenía desde el inicio de la temporada, tanto en Liga Nacional como en Liga Sudamericana.

El conjunto dirigido por Martín González impuso condiciones desde el arranque y dominó el juego de principio a fin. Se llevó los primeros tres parciales por 18-14, 28-18 y 20-14, apoyado en una rotación profunda que utilizó a once de los doce jugadores disponibles.

Esa amplitud le permitió sostener la ventaja a lo largo de la noche, incluso ante la reacción final del Verdolaga, que ganó el último cuarto por 29-21. En el local, Fortunato Rolfi fue el máximo anotador con 15 puntos y 6 rebotes, mientras que Francisco Conrradi quedó al borde del doble-doble con 14 unidades y 8 rebotes. También fue clave el aporte de los jugadores U23, que respondieron con solidez cada vez que ingresaron.

En Ferro, la figura fue Eduardo Vasirani, que cerró su planilla con 15 puntos y 14 rebotes.

Adrián Capelli vuelve

a dirigir al Turco

Tras la salida de Diego Camún, Argentino apuesta nuevamente por un histórico del club. Adrián Capelli regresa para conducir al equipo en una nueva temporada.

El conjunto juninense tiene nuevo entrenador. Adrián Capelli, una de las figuras más representativas de la historia del club, asumirá la conducción del plantel profesional de cara a lo que resta de la Liga Nacional, luego de la desvinculación de Diego Camún.

El regreso de Capelli significa la vuelta de un técnico con una trayectoria marcada por los éxitos y la identidad juninense. Fue el conductor del recordado ascenso obtenido en Paraná, cuando Argentino logró por primera vez llegar a la máxima categoría del básquet argentino. A partir de ahí, su nombre quedó grabado en la memoria de los hinchas como uno de los artífices del crecimiento deportivo del club.

El entrenador comenzará a trabajar junto al cuerpo técnico en la nueva planificación de la temporada. Su objetivo será mantener la competitividad del equipo y reforzar la identidad que distingue al Turco y hacer todo lo posible para sacarlo de esta seguidilla de derrotas.

Con su regreso, Argentino recupera a un referente histórico, símbolo de trabajo, pertenencia y compromiso, que buscará escribir un nuevo capítulo en la historia azul de la ciudad.