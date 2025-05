LNB: la Unión consiguió un triunfo clave

Con un explosivo primer tiempo, el conjunto de Formosa le ganó a Argentino de Junín 104 a 73 y dio un paso vital para esquivar la Permanencia.

Con puntos en sus cinco iniciales, Argentino arrancó el juego con poder de gol y así se puso 13 a 9 en 4,30 minutos. La reacción de La Unión llegó con aciertos de tres puntos de Bowie y Ferguson para pasar al frente por 18 a 17 con 4 minutos de juego en el reloj. Desde el banco vino Rodríguez aportando en ambos costados y el local lograba tener tres de margen -22 a 17-. Hubo minuto visitante, pero sin soluciones porque La U siguió firme atrás y en ataque tuvo dos triples de Harina y un doble de Ferguson para un 8 a 0 que le permitió cerrar el parcial con ventaja de 13 -30 a 17-.

Con Harina y su tercer triple, La U largó el segundo cuarto. Robó en defensa y corrió con Rodríguez para un 5 a 0 que lo subía por 18 -35 a 17-. Más arriba hubo triple de Bowie y 19 de luz -38 a 19-, otro de Harina para quedar en 22 -41 a 19-, 27 con dos de Owens -48 a 21- y 33 con triple de Bowie -56 a 23- con 2 minutos en el reloj. Hasta ahí un parcial demoledor de 26 a 9 para los de Pisani. El cuarto se cerró con un 58 a 26.

Argentino encontró recursos para anotar en el primer tramo del tercer cuarto y también frenó a La U. Pero no duró mucho tiempo. Siempre con mucho de Bowie el local retomó sus ofensivas efectivas y pasó la barrera de los 40 -43 con un 87 a 44-.

Con un 91 a 48 largó el cuarto final. ¿Todo resuelto? 18 a 4 para Argentino en 6 minutos que solo le permitió disimular la distancia. El gran primer tiempo de La Unión ya había sentenciado la noche con mucha anterioridad.

Pérez Tapia: “El equipo mejoró mucho”

Luego del triunfo frente a Atenas, el escolta habló sobre el momento de Quimsa en el cierre de fase regular y la lucha por los primeros puestos.

Luego de la victoria por 119-76 ante el Girego cordobés, dijo: “sabíamos que con Atenas sería un partido duro, nos teníamos que recomponer de la última derrota de visitante. Por suerte trabajamos muy bien estos días para conseguir el triunfo, era importante para nosotros para seguir bien posicionados en la tabla. Comenzamos muy bien el partido y hasta el minuto cuarenta no aflojamos defensivamente ni ofensivamente por lo que habla bien del equipo de nuestro plantel largo, sabíamos que ellos venían con algunas bajas por lo que nuestra rotación larga nos sirvió sobre todo a la hora de la defensa».

Sobre el gran momento en el cierre de la fase regular que posiciona a la Fusión en puestos de clasificación directa a cuartos de final, el oriundo de Neuquén remarcó: «el equipo mejoró mucho desde el inicio del torneo, siempre dijimos que era una cuestión de tiempo porque éramos un grupo nuevo que combina a los jugadores que estaban junto al cuerpo técnico y los que se sumaron para esta temporada por lo que era cuestión de tiempo para que se ensamble todo y lograr la mejor química».

Y también, agregó: «sabemos el equipo que somos, que mejoramos hace unos meses, sabemos lo que tenemos si bien no nos sobra nada tampoco, pero tenemos que seguir por este buen camino junto a lo que nos propone el cuerpo técnico», cerró el ex San Martín y San Lorenzo.

Quimsa (tercero con 24 triunfos y 12 derrotas) jugará de local el miércoles ante Instituto de Córdoba (segundo con 21 victorias y 9 caídas).