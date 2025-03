LNB: la Unión de Formosa se puso de pie

En una nueva noche de Liga, ambos equipos llegaron necesitados de una victoria y regalaron un verdadero partidazo. El conjunto formoseño se llevó la victoria por 78-70.

En un primer cuarto atrapante, el local comenzó con una ventaja gracias a las apariciones de Merchant y Trelles. Por su parte, la visita quien estuvo muy imprecisa durante gran parte del parcial, sumado a una sólida tarea defensiva de Zárate Basket, no logró sacar provecho de sus ataques. Con el correr de los minutos, La Unión fue achicando el margen, quedando solo a 5 puntos. El primer cuarto se cerró con ventaja local de 21 a 16.

El segundo cuarto comenzó cargado de nervios y errores por parte de ambos equipos quienes por medio de su trabajo defensivo fueron logrando una paridad que se mantuvo a lo largo del mismo. Zárate Basket había sacado una máxima de 13 puntos, pero gracias a Ferguson, Owens y Sánchez el equipo formoseño cerró mejor la primera mitad, dejando las cosas igualadas en 40.

En el comienzo del tercer cuarto, el equipo local perdió eficacia tanto en ataque como en defensa dejando que La Unión sea quien controle el período y logre pasar al frente por primera vez en el encuentro. Las intervenciones de Sandrini dejaron el parcial con máxima de 13. El cuarto fue a favor de la visita por 59-59.

El capítulo final de este encuentro dejó a ambos equipos tratando de minimizar errores y aprovechar cada ataque al máximo para asegurar la victoria que ambos necesitaban. Zárate Basket no pudo ante el ataque de la visita y quedó debajo en el tanteador por 10. Si bien el local tuvo una ráfaga final de la mano de Merchant, no resultó suficiente y terminó cayendo por 78-70. Fueron para resaltar las tareas de Merchant y Diggs para el local, los dos con 16 puntos, mientras que por el lado de La Unión se destacó Ferguson con 27 puntos siendo el goleador de la noche.

Daniels no continúa en Argentino

El Turco de Junín informó que, por motivos deportivos y de mutuo acuerdo con la comisión directiva, el pívot estadounidense dejará de formar parte del plantel profesional de la Liga Nacional.

La decisión fue tomada luego de un análisis de la situación deportiva del equipo y se llevó a cabo con el objetivo de ajustar la estructura del plantel a las necesidades del club para lo que resta de temporada.

El equipo de Diego Común está comprometido con los objetivos deportivos y continuará trabajando en la evolución para afrontar los desafíos que se presentan en la máxima categoría del básquet nacional.