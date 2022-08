LNB: Oberá puso en marcha sus trabajos

Compartir

El Celeste misionero comenzó este martes sus labores de preparación rumbo a La Liga 22/23. Todos los jugadores, exceptuando las dos fichas extranjeras, estuvieron presentes.

Oberá Tenis Club (OTC) comenzó la preparación física, basquetbolistica y mental de cara a la nueva temporada de la Liga Nacional. Bajo las órdenes del entrenador Fabio Demti.

La mañana del martes marcó el inicio de las actividades del representante misionero en la máxima categoría del básquet argentino.

Previa atención a la prensa, el Presidente de la institución, Dr. Sergio Luis Feversani fue el encargado de dar la bienvenida al cuerpo técnico y jugadores. Luego, el entrenador junto a su asistente Jorge Caballero y los demás integrantes del staff, tuvieron una breve reunión y posteriormente pasaron al trabajo en el capo de juego.

Por la tarde/noche, las actividades se dividieron en tres. Primeramente, tuvieron una reunión con los psicólogos Germán Diorio y Matias Portes; luego pasaron al gimnasio donde trabajaron con los profes Leandro Santa Andrea y Oscar Aguayo. Como última actividad de la jornada, realizaron lanzamientos coordinados por Lucas Gornatti y Gastón Juliani; siempre supervisados por Demti y Caballero.

Los jugadores mayores presentes fueron Nicolás De Los Santos (capitán), Jonatan Torresi, Gastón Córdoba, Jonathan Maldonado y Matías Sandes; Xavier Carreras lo hará en los próximos días; en tanto que los juveniles son Santiago Konaszuk, Franco Fragozo, Francisco Tarnowyk, Maximiliano Acevedo, Alejo Azpilicueta y Nicolás Quiroga.

Los extranjeros Charles Mitchel y Justin Gordon llegarán en las primeras semanas de septiembre.

Nuevo refuerzo para el campeón

Bautista Lugarini, el alero de 21 años, será jugador de Instituto para defender el título de la Liga Nacional y afrontar la competencia internacional en la BCLA.

De 2,03 nacido el 31 de enero del 2001, Lugarini se formó en Gimnasia de Rosario para luego dar el salto a la Liga con Bahía Basket donde estuvo 4 temporadas.

En su última campaña (2020/21) tuvo promedios de 9,6 puntos, 5,1 rebotes y 2,4 asistencias en 26,1 minutos durante los 40 partidos disputados en la competencia (26 de titular). “Me sedujo mucho la propuesta deportiva. Hablé con Fede Elías que habíamos compartido equipo en Bahía y me comentó como era todo. Después Lucas se puso en contacto y ahí terminé de decidirme” Bautista Lugarini.

Continuó su carrera en Europa. Tuvo un breve paso en el Palmer Alma Mediterránea y terminó de jugar en el Valencia Basket.

Además, Bauti también registra un paso por la selección argentina. Participó de los juegos Odesur en Bolivia y el Pre Mundial sub 18 en Canadá, consiguiendo la clasificación al Mundial sub 19 logrando la medalla de bronce.

Para la selección mayor, fue citado en varias oportunidades donde Argentina afronta las ventanas FIBA.

