LNB: Oberá venció a La Unión de Formosa en un par de amistosos

Con dos triunfos ante La Unión de Formosa, en Alem y Eldorado, el Celeste completó dos nuevas pruebas de fuste a un par de semanas del inicio de La Liga Nacional.

Oberá volvió a ganar en sus dos presentaciones amistosas ante La U, en Leandro N. Alem fue 87-79 y en Eldorado 93-84. Con rendimientos positivos, ya sea en el juego colectivo, como así también en individualidades. Si bien, el plantel no pudo estar completo en ninguno de los partidos, por diferentes cuestiones; los dirigidos por Fabio Demti, mostraron personalidad y cada vez más soltura.

Con estas dos presentaciones, OTC sumó seis amistosos y la misma cantidad de triunfos; lo que en el aspecto anímico es importante para encarar los últimos días de entrenamiento, pensando en el debut de visitante ante Peñarol de Mar del Plata el lunes 14/10 y luego el 16/10 vs Argentino de Junín. En tanto que en Oberá jugará el 22/10 recibiendo a Gimnasia (Comodoro).

Tras estos amistosos, ahora, el Celeste se enfocará por completo en la última puesta a punto y en la preparación de los juegos de La Liga. Hace 10 días completó el plantel con la llegada de Kelvin Ramírez y José Ascanio; por lo que serán importantes estas semanas de trabajo.

Regatas cortó una

sequía de once

años sin títulos

Con la consagración en el Torneo Interligas 2024, el club de Regatas Corrientes puso fin a una larga racha negativa de once años sin conseguir títulos, ya que el último campeonato obtenido por el “fantasma” había sido la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), en la temporada 2012/2013.

El pasado 29 de septiembre pasará a la historia grande del básquet y del deporte correntino, donde el Club de Regatas Corrientes conquistó el Torneo Interligas 2024 en su casa, en un estadio “José Jorge Contte” con 4.500 personas, en un desenlace frente a su clásico rival, San Martín. Más allá del resultado final, ese 71-62 que impuso al “remero” y lo llevó a alzar el trofeo junto a su gente, la noche que se vivió a orillas del río Paraná fue única, ya que le permitió cortar una extensa sequía de once años sin conseguir un título, ya que la última “alegría” para los del Parque Mitre se remontaba a la obtención de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), en la campaña 2012/2013.

Además la coronación en el Interligas le valió al Club de Regatas Corrientes su cuarto título internacional de su historia, tras las dos Ligas Sudamericanas conseguidas en 2008 y 2012, y la Liga de las Américas conquistada en México en el año 2011. Con esas cuatro conquistas el “remero” se metió dentro del podio de los equipos argentinos con más títulos de esta índole, empatando en el segundo lugar con Peñarol de Mar del Plata, y quedando por detrás de Atenas de Córdoba con seis conquistas.

Haciendo referencia a lo que significó esta conquista para el club del Parque Mitre, el técnico Fernando Calvi afirmó, “es un título importante para Regatas, que es un club muy grande, tiene mucha historia y hacía muchos años que no ganaba y siento que había una necesidad muy grande del club de ganar algo, más allá del torneo que sea, corto o largo, de muchos o pocos partidos. Lo necesitábamos, lo necesitaba el club así que estoy muy contento”.