LNB: Olímpico se recuperó en el Socios Fundadores

El Negro de La Banda se llevó la victoria por 70-67 ante el Mens sana, en una nueva fecha de La Liga Nacional. El goleador del encuentro fue Carlos Rivero con 19 puntos, mientras que, en la visita, Franco Vieta aportó 15 unidades.

El encuentro, disputado en el Socios Fundadores, comenzó mejor para Gimnasia en los primeros minutos, gracias al aporte de Mauro Cosolito, pero el conjunto santiagueño igualó las acciones a lo largo del cuarto, con cambios constantes en el marcador. En los últimos minutos del cuarto, Olímpico logró sacar seis puntos de diferencia (17-23) a raíz de buenas defensas y el aporte ofensivo de Franco Vieta y Richard Granberry. El primer cuarto finalizó 26-19 para el bandeño.

En el segundo período, el Mens Sana achicó la diferencia a un punto (27-28) con buenos pasajes de Sebastián Carrasco y Carlos Rivero en la pintura, pero el conjunto santiagueño pudo mantenerse adelante en el marcador con Agustín Facello y José Ascanio, para irse al descanso por 34-44.

Tras el entretiempo, Olímpico continuó estirando la diferencia (36-50) aprovechando la poca efectividad del local a lo largo del tercer cuarto, cerrando 46-56. En el último período, Gimnasia logró romper la diferencia de dos dígitos en el marcador con Emiliano Toretta y Rivero. En los últimos segundos del partido, Richard Granberry, a través de la línea de tiro libre, le dio la victoria al conjunto Santiagueño por 70-67.

Torneo Clasificatorio

a Berlín 2026

El evento se desarrollará del 11 al 17 de marzo de 2026 en Estambul (Turquía). Además del local, Argentina compartirá el Torneo Clasificatorio C junto a Hungría, Australia, Canadá y Japón.

Durante la jornada del martes, la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) anunció las sedes y la composición de los Torneos Clasificatorios para la Copa del Mundo Femenina 2026, certamen que se disputará del 4 al 13 de septiembre en Berlín (Alemania).

En total serán 24 selecciones las que competirán en los torneos clasificatorios rumbo al Mundial, incluyendo a Alemania, Australia, Bélgica, Nigeria y Estados Unidos que ya tienen su lugar asegurado. A pesar de contar con la plaza garantizada, estos equipos también participarán en la fase inicial para mantener el ritmo competitivo.

Argentina se sumó a esta instancia gracias a su actuación en la AmeriCup 2025 de Santiago de Chile, en el que terminó cuarta tras un ajustado cruce ante Canadá.

Las competencias otorgarán 11 plazas restantes para completar el plantel mundial. Cada grupo jugará bajo un formato de todos contra todos, con cinco encuentros por equipo y con los tres mejores avanzando.