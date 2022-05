LNB: Peñarol ganó en La Boca y estiró la serie a un cuarto juego

Compartir

Peñarol se hizo gigante en el Luis Conde y sigue con vida en una serie que lo tiene contra las cuerdas. La tarea defensiva colectiva, más una banca con muchos puntos en las manos fue clave para vencer a Boca, que no contó con Camacho Vargas, por 75 a 68.

El encuentro fue muy disputado desde el primer minuto, donde ambas defensas ofrecieron un juego de contacto. En ataque Boca trabajó desde la conducción de Vildoza y el tiro de media de Schattmann, aunque Peñarol tomó buenas decisiones en ataque para establecer un parcial de 7 – 0, con 6 puntos de Carlos Buemo para sacar 5 de distancia, 8 – 13.

Con el correr de los minutos, los dueños de casa crecieron en defensa, secando el ataque milrayitas que estuvo tres minutos y medio sin anotar y, en ofensiva, la zona pintada fue la mejor aliada de los xeneizes. Ávila con 6 puntos acercó al local pero Peñarol aprovechó el pick and roll por eje para abastecer a Lockett (7) y cerrar el primer parcial 20 – 17 arriba.

Boca tardó 12 minutos en meter su primer triple. JJ Ávila se hizo dueño del ataque azul y oro con puntos importantes (13) y cerrando el tablero contra Peñarol que empezó a perder peso en aro ajeno. El alero norteamericano fue clave para ocupar, junto a Hernández el vacío que dejó la ausencia de Camacho Vargas, con un cuadro gripal.

Los relevos del milrayitas le dieron frescura a los dirigidos por Ramella, principalmente con el ingreso de Valinotti que le dio un plus en ambos costados del parquet. Los dirigidos por Gonzalo García rotaron la pelota, movieron la defensa rival y atacaron las ventajas, con Boccia muy intenso (8 puntos), para seguir de cerca a los marplatenses, que se pudieron sostener al frente, 41 a 37.

En el reinicio de las acciones, sobraron la defensas al borde del foul, y creció una tensión palpable en cada pelota, que valía y mucho. El que aprovechó el momento fue sin dudas Federico Marín, que tuvo minutos importantes con Monacchi cargado de faltas. El pájaro lidero al equipo con dos triples para sacar 9 de renta 43 a 51.

El planteo defensivo de la visita incomodó al conjunto Xeneize, que no estuvo fino de la línea de triples (6/30), pero si encontró puntos valioso en la pintura con Ávila cargando el rebote ofensivo y manteniendo con vida al local en un partido que se fue al último descanso 59 a 51 para Peña.

El partido se tornó dramático por todo lo que había en juego para ambos. El local, que llegó a perder por 10, sumó a distancia y aprovechó la sequía rival y las transiciones para meterse nuevamente en partido, 59 a 62 con el empuje de una Bombonerita con la temperatura por las nubes.

El partido se emparejó desde la desprolijidad, Peñarol en ataque no tuvo opciones en una pintura con mucho peso y solo un tiro de campo encestado en 7 minutos marcó las dificultades milrayitas para mover el marcador. El encuentro se jugó tempranamente desde la línea de libres, donde la visita encontró algo de aire para mantenerse al frente en el marcador

Sin embargo, la gran noche de JJ Ávila le puso dramatismo al cierre. Siendo amo y señor de la pintura, también supo castigar desde el perímetro para igualar todo a falta de 1:40 para el cierre en 68.

El último minuto del encuentro guardó lo mejor. Con 50 segundos en el reloj, Bruno Sansimoni metió un triple determinante para pasar al frente y defender la diferencia con uñas y dientes ante los embates de Boca que no encontraron red y vieron como se le escapaba la primera chance de pasar a semifinales por 75 a 68.La serie entre dos conjuntos históricos está más viva que nunca.

Lo mejor en el conjunto local fue JJ Ávila con 22 puntos y 11 rebotes, mientras que en el conjunto vencedor se destacó Buemo con 15, acompañado por Thornton y Marín con 14.

