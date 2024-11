LNB: Peñarol volvió a la victoria frente a Obras

El Milrayita venció al Tachero por 82 a 71 con una gran actuación en el último cuarto: lo ganó 25 a 10. El goleador de la Liga Al Thornton volvió a brillar con sus 33 puntos.

El dueño de casa empezó sacando diferencia, por medio de las anotaciones de Al Thornton y Marcus Thomas Jr. (siete tantos cada uno). Sin embargo, el Aurinegro achicó la distancia gracias a las conversiones de Pedro Barral (siete) y Tomás Chapero (cinco). Peñarol de Mar del Plata terminó el primer cuarto arriba por 22 a 19.

El elenco de Hernán Laginestra extendió el margen en el amanecer del segundo episodio, debido a la buena rotación de pelota (nueve asistencias) y la firmeza en la pintura (61% en dobles). Así, llegó a sacar una ventaja de 32 a 22. No obstante, el Rockero se acercó en el marcador antes del descanso (35-38), con Marcos Mata (ocho unidades) y Juan Pablo Venegas (cinco) a la cabeza.

A la vuelta de los vestuarios, el conjunto de Núñez manejó los tiempos del juego y logró una racha de 19 a 7 que les permitió pasar al frente por 54 a 45. Chapero (15 tantos), Christopher Clarke (12, diez tableros y tres recuperos) y Barral (11) lideraron las ofensivas del equipo. Luego, el anfitrión achicó la distancia antes del cierre del tercer episodio (61-57), de la mano de Thornton (33) y Kelby Kramer (13, nueve y tres).

En el último segmento, Peñarol recuperó la ventaja a través de una ráfaga de 25 a 10. El poderío en el juego interior (60% en dobles) y la fluidez en el movimiento del balón (19 asistencias) fueron aspectos claves para que el conjunto marplatense se quede con la victoria.

El local no pudo contar con Víctor Fernández y Federico Marín por molestias físicas y en la visita no contaron con Leonel Schattmann ni con su entrenador Diego Vadell.

Importante triunfo

de Oberá en casa

En un partido con un cierre ajustado, el Celeste logró sacar adelante un resultado que le era adverso. Pero con mucha garra, ajustando defensas, salió adelante y se quedó con el triunfo 83-81. Barreiro estuvo intratable con 28 puntos y 17 rebotes; bien acompañado por Vorhees (18 unidades) y Ascanio (17 anotaciones).

El inicio del juego fue favorable para el local, que entró con mayor energía, corriendo la cancha y defendiendo aguerrido. Allí Barreiro, Brocal y Ascanio sacaron provecho del juego rápido y la distribución de Conrradi desde la base. así se quedaron con el primer parcial 27-21.

Oliva, que arrancó tímido, de a poco se fue soltando, principalmente encontrando lanzamientos externos buenos en manos de Vallejos y Pautaso, forzando los tiros de tres y logrando respuestas por esa vía. Además, el ingreso del canadiense Obeng le dio posibilidades de rebotes y segundas oportunidades en ataque. OTC perdió algunas pelotas, incluso en manos de su base, que llevó a los cordobeses a acercarse y revertir el marcador para ir al descanso arriba 49-43.

En la continuidad del juego, se vio un mejor Independiente, que encontraba espacios en la defensa loca, con Vallejos como principal carta de anotación, más la conducción de Vallejos y los aportes de Pautaso, se puso arriba, llegando a estar +11 (67-56) a falta de 2.44 por jugar en el tercero. El marcador final del parcial fue 20-17 para dejar las cosas 69-60.

En los últimos minutos del juego, OTC reaccionó, de a poco fue acortando diferencias en el marcador, el ingreso de Quiroga le hizo bien a la defensa y también contribuyó en ataque. De a poco, fueron creciendo los números personales de Barreiro y Ascanio, claves junto a Vorhees para la remontada. A falta de 3.15 por jugar, logró igualar en 73 el marcador. Allí fueron fundamentales los aciertos desde la línea de libres, con ambos equipos cargados de faltas.

El Celeste no se desesperó, golpeó en momentos importantes y defendió la localía con mucha energía para revertir el marcador, quedarse con un triunfo importante por 83-81 tras ganar el parcial 23-12.