LNB: Regatas de Corrientes conoce su grupo y los rivales para la Liga Sudamericana

La Oficina Regional de FIBA en las Américas, en conjunto con la Confederación Sudamericana de Básquetbol (CONSUBASQUET), dio a conocer que la Liga Sudamericana de Baloncesto (LSB) 2025 se jugará a partir del 3 de octubre, con la participación de 16 equipos de ocho países de la región.

Regatas Corrientes integrará el Grupo «D» del certamen continental, que tendrá como sede a la ciudad de Asunción (Paraguay), en un cuadrangular que se llevará a cabo del 27 al 29 de octubre. Los rivales que tendrá que enfrentar el «fantasma» serán, el local San José (Paraguay), Pinheiros (Brasil) y CDC Leones (Chile).

Para Regatas Corrientes será el regreso a la Liga Sudamericana, torneo que jugó por última vez en el 2022 cuando no pudo superar la ronda inicial donde enfrentó a Baurú de Brasil, Oberá Tenis Cub y Pichincha de Potosí, Bolivia. Recordemos que en el 2024, el elenco del Parque Mitre se consagró campeón del Torneo Interligas, un certamen que reúne a equipos de Argentina y de Brasil, al derrotar a San Martín en la final.

El «remero» acumula dos títulos en la Sudamericana. La primera conquista fue en el 2008. El equipo conducido por Silvio Santander superó en una histórica final a Flamengo de Río de Janeiro, 3 a 2. En el 2012 organizó el Final Four y el equipo liderado técnicamente por Nicolás Casalánguida se quedó con el primer puesto con Paolo Quinteros como MVP de la fase decisiva.

Los Grupos:

Grupo «A»

Olimpia Kings (PAR) – Anfitrión

CD Jorge Guzmán (ECU)

Oberá Tenis Club (ARG)

Baurú (BRA)

Fecha: 3 al 5 de octubre

Sede: Pilar, Paraguay

Estadio: Polideportivo Roberto Cabañas

Grupo «B»

Club Universitario de Sucre (BOL) – Anfitrión

Ferro (ARG)

Vasco da Gama (BRA)

Motilones del Norte (COL)

Fecha: 9 al 11 de octubre

Sede: Sucre, Bolivia

Estadio: Polideportivo Garcilazo Sucre

Grupo «C»

Corinthians (BRA) – Anfitrión

Quimsa (ARG)

Defensor Sporting (URU)

ABC Camp Importadora Alvarado (ECU)

Fecha: 24 al 26 de octubre

Sede: São Paulo, Brasil

Estadio: Ginásio Wlamir Marques

Grupo «D»

Deportivo San José (PAR) – Anfitrión

Regatas Corrientes (ARG)

Pinheiros (BRA)

CDC Leones (CHI)

Fecha: 27 al 29 de octubre

Sede: Asunción, Paraguay

Estadio: Polideportivo León Condou