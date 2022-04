LNB: Regatas de Corrientes demolió a Riachuelo y forzó el tercer partido

Compartir

Regatas Corrientes jugó uno de sus mejores partidos de la temporada para derrotar con amplitud a Riachuelo de La Rioja por 103 a 72, para igualar 1-1 la serie y estirar la definición al tercer partido.

En el encuentro correspondiente al segundo punto de la serie de Reclasificación de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), Regatas Corrientes superó con autoridad a Riachuelo de La Rioja por 103 a 72, para empatar 1 a 1 la eliminatoria y llevar la definición al tercer partido, que se jugará este jueves nuevamente en el «José Jorge Contte». En el «remero» se destacaron las tareas de Facundo Piñero (18 puntos) y Juan Pablo Arengo (20 puntos).

El choque tuvo un arranque muy similar al primer punto de la serie, donde Regatas pudo tomar la delantera rápidamente, apostando a lastimar en el cambio defensivo aprovechando el alto bajo. Sin embargo, la diferencia no fue abultada y la visita siempre se mantuvo al acecho con un buen momento anotador de Espinoza y Safar. A falta de tres para el cierre, el elenco «remero» consiguió un parcial de 7-0 para llevarse el primer capítulo 21-12.

Ya en el segundo periodo los correntinos sacaron a relucir todo su poderío ofensivo con un Piñero intratable y un gran aporte de la segunda unidad, anotando desde seis manos distintas para llevar la distancia a superar la doble decena, 46-23 en siete y fracción de juego. Luego, Riachuelo pudo abrir más el aro aunque no le alcanzó para volver a ponerse en juego, acabando la primera mitad 51-30.

Tras el descanso largo se vino la embestida del «eterno», quien metió rápidamente un parcial de 2-8 para acortar distancias y dejar las cosas 53-38. Sin embargo, de inmediato el «fantasma» logró cortar toda reacción con una bomba de Piñero, que luego encadenó un terrible momento donde el «fantasma» sacó del juego a su rival. Con un parcial arrollador de 20-0 proveniente de un score repartido, no solo volvió a retomar una buena distancia, sino que estiró la máxima a 35 puntos (73-38) con poco más de un minuto para el cierre. Luego, el periodo finalizó 77-45.

El último cuarto prácticamente no varió la situación, con el «remero» como claro dominador mantuvo la distancia obtenida en el tercer periodo, y Calvi pudo aprovechar para darle buen descanso a sus jugadores. Rotando el equipo lograron anotar 11 de los 12 jugadores y los minutos finales solo fueron decoración, dejando la historia 103 a 72.

Síntesis del partido

Regatas Corrientes (103): Nicolás Aguirre 3, Juan Pablo Arengo 20, Skyler Hogan 16, Facundo Piñero 18, Gary McGhee 10; Charles Mitchell 10, Marco Giordano 6, Paolo Quinteros 4, Xavier Carreras 8, Tobias Franchela 0, Juan Schacchi 6, Rey Abad 2. DT: Fernando Calvi.

Riachuelo (72): Nicolás Paletta 4, Gary Ricks 0, Selem Safar 15, Pablo Espinoza 8, Martín Leiva 6; Juan Pablo Corbalan 6, Miguel Gerlero 8, Ignacio Alessio 6, Ramiro Sánchez 8, Lucas Gallardo 11. DT: Daniel Farabello.

Progresión: 21-12, 41-30, 77-45, 103-72. Árbitros: Oscar Brítez, Sergio Tarifeño y Nicolás D’Anna. Cancha: «José Jorge Contte» (Regatas Corrientes).

