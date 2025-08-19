LNB: Regatas iniciará la pretemporada en cancha de Alvear

Tras el derrumbe del techo del estadio «José Jorge Contte», el club de Regatas Corrientes debe buscar alternativas para que el plantel profesional que afrontará la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) pueda llevar adelante los trabajos de pretemporada.

Por ello los dirigidos por Juan Manuel Varas tienen fecha definida para iniciar las labores de cara a lo que será una campaña en la cual tendrá doble competencia, ya que el «fantasma» volverá a estar presente en el plano internacional con su regreso a la Liga Sudamericana, luego de haber conseguido la clasificación en la campaña anterior al haber alcanzado la instancia de semifinales.

Los jugadores que formarán parte de esta nueva temporada comenzarán a llegar a la ciudad de Corrientes a lo largo de esta semana, para ir completando los estudios médicos de rigor en la antesala el inicio de las labores. Mientras que el punto de partida formal de los entrenamientos será el próximo lunes 25 de agosto en el estadio «Martín A. Brisco» del club Alvear.

El inicio de la pretemporada se dará en el escenario del «albiceleste» del barrio Aldana, aunque seguramente el plantel «remero» irán cambiando de estadio a lo largo de su puesta a punto, ya que también estadio Polideportivo «Rafael Cañete» del club Hércules se encuentra como una alternativa para que pueda albergar al plantel «fantasma».

Para este comienzo el técnico Juan Manuel Varas no podrá contar con sus dos pivotes, ya que tanto Tayavek Gallizzi como Luis Santos se incorporarán más adelante. El interno santafesino continúa con el proceso de recuperación de una operación de la rodilla, y el dominicano como es habitual en los jugadores extranjeros arribará a Corrientes más cerca del inicio de la competencia.

En consecuencia se espera que para el primer día de la pretemporada puedan estar presentes Fabián Ramírez Barrios, Nicolás Aguirre, Andrés Jaime, Iván Gramajo, Mateo Chiarini Sebastián Lugo, Juan Pablo Corbalán, Francisco Ferraro y Juan Larraza; más los jugadores juveniles. Recordemos que la Liga Nacional dará inicio el próximo 24 de septiembre, y la Liga Sudamericana en el mes de octubre.