LNB: Riachuelo se quedó con un gran triunfo ante Olímpico

El Eterno se quedó con un gran triunfo en condición de local, ante el Negro de La Banda y continúa estirando su racha positiva.

Riachuelo comenzó arriba en el marcador, pero Olímpico se puso a tiro y el cierre del primer cuarto reflejó lo vivido en el juego: un comienzo peleado entre ambos planteles.

En el segundo período, Riachuelo puso primera y salió a disputarlo con un ataque fino, que le permitió sacar una gran ventaja e irse al descanso largo 51-31.

En la segunda mitad del juego, a pesar del esfuerzo de Ciclista Olímpico, el Eterno continuó manteniendo la ventaja. Para la visita se encargaron Guillermo Aliende, David Shriver y Leo Mainoldi de mantener el goleo bandeño.

Mientras que los dirigidos por González continuaron con un goleo repartido, inclusive minutos y puntos sumados por parte de los juveniles con proyección: Juan Manuel Rodríguez, Jeremías Barco y Joaquín Fernández. Además, contó con presencia riojana, Valentín Farías.

El resultado final fue 90-66. El goleador del encuentro fue Nathan Priddy, quien se destacó con 17 puntos para el dueño de casa.

Atenas sumó su

segundo triunfo en fila

El Griego volvió a ganar, esta vez, frente a San Lorenzo por 84 a 61. Juan Cruz Oberto terminó como goleador de juego con 28 tantos y 37 de valoración.

A puro triples arrancó el juego en Córdoba. Tres de cinco para Atenas y tres de seis para San Lorenzo más un par de dobles para el 14 a 13 a favor de la visita restando 5.40 del primer cuarto. Tras eso, el partido se trabó, ambos erraron y se equivocaron bastante. El local logró pasar al frente para cerrar arriba el cuarto 22 a 20.

Mejor el Griego en el segundo, se pasó la bola, jugó inteligente y llegó a sacar 12 de diferencia (32-20). San Lorenzo tuvo que rotar y con un banco corto, ya que no jugaron Lucas Pérez y Facundo Rutemberg por estar inhibidos, no tuvo tanta experiencia en cancha como para bancar el juego. Juan Cruz Oberto, como en los otros partidos volvió a ser determinante y hasta aquí ya había anotado 17 puntos. La máxima llegó a 18 (40-22) y al descanso largo se fueron 42 a 30.

El ciclón apretó en el inicio del tercero, pero solo llegó a ponerse a siete (42-35). Atenas no fue el del tramo anterior, pero le alcanzó para seguir dominando y estirar a 19 (54-35) la ventaja. El cierre fue 60 a 48.

Con tranquilidad Atenas manejó los últimos diez, José Montero apareció con un par de puntos seguidos para frenar cualquier intento de los de Boedo. Gran juego colectivo del dueño de casa que sumó su segunda victoria en cuatro presentaciones. Juan Cruz Oberto terminó como goleador con 28 puntos, 10/11 en dobles, 2/2 en triples, 7 rebotes y 37 de valoración.