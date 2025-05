LNB: San Martín dominó el segundo clásico y empató la serie

En la continuidad de la serie de Reclasificación de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), San Martín se llevó este lunes un triunfazo del «José Jorge Contte» al derrotar a Regatas Corrientes por un sólido 79 a 67, para dejar la llave eliminatoria igualada 1 a 1 y revertir le ventaje de localia.

El plan de juego del «rojinegro» fue idéntico al del primer juego, basándose en una defensa dura y una presión agresiva para entorpecer los caminos de su rival. Mientras que en ataque contó con precisión en los momentos claves y mucha inteligencia a la hora de genera las ventajas desde el pick and roll.

En el «santo» se destacaron las labores de Franco Méndez (19 puntos, 7 rebotes) y Federico Grun (15 puntos), mientras que por el lado del «fantasma» los mejores exponentes fueron Andrés Jaime (15 puntos, 7 asistencias) y Charles Thomas (13 puntos, 6 rebotes). Ahora la serie se trasladará hasta el «Fortín Rojinegro», donde el próximo jueves se disputará el tercer partido desde las 21:10hs, y televisado por TyC Sports.

El primer cuarto tuvo una dinámica muy parecida al primer punto, donde el visitante incomodó a su rival desde la presión agresiva en defensa y lastimó utilizando como eje el pick and roll para generar espacios, mientras que el «remero» mostró más intensidad, y en ataque encontró goles cerca de la pintura para dejar las cosas 17-17 al final.

El «rojinegro» sacó a relucir su mejor versión en el segundo parcial, donde descolocó al «fantasma» con su defensa y lo secó, mientras que en ataque encontró variantes golpeando desde diversos lugares con el pick and roll como base para sacar la máxima 25-40 a falta de 3 por jugar. Sin embargo, en su peor momento reaccionó el anfitrión con la segunda unidad en cancha y acortó la brecha de cara al entretiempo 39-44.

Tras el descanso el Santo nuevamente tomó las riendas del compromiso. Manteniendo como premisa la solidez defensiva, de a poco fue construyendo la distancia en su favor que con el aporte de tiros de 6,75, más puntos de rompimientos y desde el poste bajo logró irse 47-64 (la máxima), que luego un tiro de Jaime configuró el 49-64 final.

El «remero» arrancó el último periodo mostrando otra actitud e intentando sacar pecho nuevamente con más garra que juego, y allí encontró lanzamientos perimetrales para achicar la brecha y ponerse a siete (63-70) con cuatro por jugar. Sin embargo, a partir de allí falló en algunas ofensivas, mientras que San Martín jugó de manera inteligente con el balón para que la remontada quedé allí y el visitante se robe el segundo juego 67-79.