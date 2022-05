LNB: San Martín lo ganó en el final y habrá quinto juego en Córdoba

Compartir

En el último suspiro y con un doble de Mainoldi, SanMa derrotó por 74-73 a Instituto e igualó la serie de semifinal 2 a 2. El miércoles, en el Sandrín, se define la historia.

Con un final no apto para cardíacos, San Martín corrió desde atrás y en la última bola de la noche venció a Instituto de local en el Fortín Rojinegro. El Santo correntino lo sentenció 74-73 gracias a una conversión de Leo Mainoldi a falta de 7 segundos del final. Así, la presente serie de semifinales quedó igualada 2 a 2 y ahora la historia se decidirá en el Ángel Sandrín de Córdoba el próximo miércoles.

El básquet es tan hermoso como inexplicable porque tiene estás cosas. Cuando parecía que Instituto se metía en la final de La Liga, tras sacar 4 puntos a falta de 14 segundos, San Martín hizo el milagro con un triple de Solanas y un doble sobre la bocina de Mainoldi para mandar la serie devuelta a Córdoba.

En el arranque del juego, tras dos minutos sin puntos para ninguno, la gloria abrió el marcador con un doble de Gallizzi y un triple de González. Los de Vadell rápidamente lograron emparejar el juego gracias a su defensa y los tiros de larga distancia. La segunda mitad del primer cuarto fué pareja. Instituto lastimaba con Taya en la pintura (6 puntos) mientras que San Martín se apoyaba en los puntos de Basabe (7) y Solanas (6). Un triple de Cuello sobre el final le dió la máxima hasta el momento a la gloria para cerrar 20-15.

El segundo capítulo se jugó más a lo que le gusta a SanMa. Un goleo más bajo y la defensa como principal virtud. Los de Vadell parecían dominar el partido pero no lograban encontrar efectividad en los tiros (27% TC). Los dirigidos por Victoriano, por su parte, no se encontraban en ataque y las pérdidas eran un factor clave (11). Todo esto hizo que se vayan al descanso con la visita ganando por la mínima. 30-29.

Con un parcial de 9/2 arrancó la gloria el segundo tiempo para tomar la primera diferencia importante en el marcador. SanMa seguía muy erratico en los tiros e instituto lo aprovechaba. Un triple de Whelan a falta de 2′ hizo que saque 10 de ventaja la visita pero, con un 2+1 de Saiz, San Martín cerró el cuarto -7. 49-42.

El último cuarto fue para el infarto. Luego de que la gloria vuelva a sacar 10 la reacción de SanMa llegó en las manos de García, Ferreyra y Saiz que, con 10 puntos al hilo, empataron el juego a falta de 5 minutos. Tras un tiempo muerto pedido por Victoriano, Copello anotó un triple y un doble para ponerse al frente (+5). Ahora del lado Rojinegro, la bomba fue de García a falta de 55 segundos que dejó el juego a tan solo un punto.

Como respuesta llegó entonces un 2+1 para el elenco de González, y la Gloria pasó al frente otra vez por tres de diferencia con 35 segundos’ por jugar. Luego de dos libres anotados por Copello, el partido parecía liquidado, pero el básquet es tan hermoso que tiene esto, Un triple de Solanas a falta de 11 segundos dejó al dueño de casa abajo por apenas la mínima. En la reposición, Instituto cometió una falta sobre Gastón García que luego, sobre la bocina, Leonardo Mainoldi terminaría convirtiendo el doble para darle la victoria del dueño de casa. Fue 74-73 el resultado final, y ahora la serie vuelve a Córdoba para la definición el próximo miércoles.

