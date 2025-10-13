LNB: San Martín se recuperó venciendo a San Lorenzo en el «Pando»

En la continuidad de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), San Martín de Corrientes puso en marcha este domingo su segunda salida a la ruta de la temporada en la cual se recompuso con una valiosa victoria ante San Lorenzo de Almagro en el Polideportivo «Roberto Pando» por 81 a 63, para cortar una racha negativa de dos derrotas seguidas.

En el equipo conducido por Gabriel Revidatti se destacaron las tareas de Víctor Fernández (17 puntos), Lautaro Berra (12 puntos, 10 rebotes) y Leonel Schattmann (12 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias), mientras que en el «azulgrana» el destacado fue Lucas Pérez (15 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias). Ahora el «santo» seguirá su camino este martes 14 cuando deba visitar a Ferro Carril Oeste en el mítico estadio «Héctor Etchart» desde las 22:10 hs, en un cotejo que será televisado por TyC Sports. En tanto que el regreso al «Fortín» se dará recién el domingo 19 de octubre cuando le toque recibir a Unión de Santa Fe.

El tramite del encuentro en el primer cuarto fue equilibrado, con los dos equipos tratando de tener el control de las acciones. San Martín intentó lastimar desde el comienzo con la potencia de Reginal Becton en la zona pintada, sin embargo terminó encontrando puntos con Leonel Schattmann y con el buen ingreso del banco de Víctor Fernández. Por su parte el «azulgrana» contó con la experiencia de Lucas Pérez, quién tomó la responsabilidad en la ofensiva. Así luego de mucha paridad, el «santo» pudo cerrar el primer parcial arriba por la mínima (18-17).

En el segundo cuarto luego de un arranque con poco gol, apareció Lucas Gargallo para equiparar el marcador y, con el regreso de Reggie Becton el «santo» logró desnivelar. San Lorenzo lastimó con la conducción, asistencias y puntos de Lucas Pérez, más la efectividad en los tiros de tres. Pero luego de un período equilibrado, el ritmo lo impuso en «santo», por lo que se fue al descanso largo con una ventaja mínima 39-38.En el complemento San Martín jugó en gran nivel e impuso condiciones a partir de su ofensiva. Los tiros de tres puntos fueron claves en la producción correntina que tuvo como referente a Federico Aguerre. El parcial de 22 a 7 le permitió adelantarse por 16 (61 a 45) al concluir el tercer cuarto. En el último cuarto los conducidos por Gabriel Revidatti no permitieron la reacción del «azulgrana», siendo firmes en defensa para poder correr en campo abierto y lastimar a su rival. Así San Martín se encamino a una valiosa victoria como visitante ante San Lorenzo por 81 a 63.