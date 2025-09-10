LNB: Se acerca el inicio de una nueva temporada

Los equipos se siguen armando mientras están en plena pretemporada a la espera del inicio de la próxima campaña.

Boca, campeón de la Liga Nacional. Receso. Vacaciones para muchos. Proceso de Selección Argentina. Subcampeonato en la AmeriCup 2025 de Managua, Nicaragua. Y ahora, de nuevo al ruedo vernáculo.

Así es: cada vez falta menos para el inicio de una nueva temporada del torneo que tendrá su partido inaugural el miércoles 24 de septiembre con el Xeneize y el ascendido ganador de la Liga Argentina, Racing de Chivilcoy.

Así se jugará la nueva

temporada de la

Liga Nacional

Con el ascenso de Racing de Chivilcoy y la confirmación por parte de Riachuelo de no disputar la máxima categoría y participar de La Liga Argentina tras intercambiar su plaza con la AdC, la Liga Nacional 2025/26 se disputará con 19 clubes.

El formato será todos contra todos. Una vez finalizada la primera ronda de la fase regular, los cuatro mejores pondrán en juego la renovada Copa Islas Malvinas como torneo de medio término.

La Supercopa se disputará con Boca Juniors, campeón de la temporada 2024/25 y la Copa Súper 20 2025, e Instituto, subcampeón en ambos torneos.

La fase regular de la Liga Nacional 2025/26 tiene previsto su cierre para finales de abril, comenzando la Reclasificación (5º al 12º) y los Playoffs en mayo. La serie por la permanencia la disputarán los equipos que terminen en la 18º y 19º posición. Las finales se disputarán en el mes de junio.

Todos los equipos que participarán del torneo son: Argentino, Atenas, Boca Jrs., Ferro, Gimnasia (CR), Independiente (O), Instituto, La Unión (F), Obras, Oberá, Olímpico, Peñarol, Platense, Quimsa, Racing (Ch), Regatas, San Lorenzo, San Martín, Unión (SF).

El formato de la

Liga Nacional

La fase regular contará con un total de 36 partidos por equipo, con una primera y segunda ronda de 18 juegos cada una, bajo el formato de todos contra todos. Los mejores 12 equipos clasificados de la Fase Regular accederán a la postemporada, con etapas de Reclasificación, cuartos de final, semifinales y finales.

Se estima terminar la temporada a finales de junio. De la misma forma que sucedió en las últimas campañas, los cuatro mejores equipos de la tabla accederán directamente a cuartos de final, mientras que el resto de los clasificados disputará la Reclasificación (del 5° al 12° puesto) en el mes de mayo.

Todas las instancias de playoffs se jugarán al mejor de 5 partidos, con excepción de las Finales que se disputarán al mejor de 7 juegos, en una etapa que comprenderá los meses de junio y julio hasta conocer al campeón de la temporada.

Zona Permanencia – Play Out

Esta serie la jugarán al mejor de cinco partidos los equipos clasificados en los puestos 18° y 19°. El equipo ganador termina su participación en esta edición de La Liga. En tanto que el equipo perdedor descenderá a La Liga Argentina.