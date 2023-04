LNB: séptima victoria en fila para La Unión en su cierre de fase Regular

El conjunto formoseño cerró la fase regular con su séptimo triunfo consecutivo. Fue 87 a 83 sobre Regatas en el Cincuentenario.

A puro Hinkle largó el juego Regatas con un personal 8 a 0 del alero en 2 minutos que le dio el mando desde la salida ante un elenco local que no estuvo firme para cuidar el rebote en su cristal (dos de esas tres anotaciones de Hinkle vinieron de segundas opciones). Con un 3 de 5 en triples (se sumó Arengo) el visitante se puso 11 a 3 con La Unión sin poder desnivelar con Basualdo y Cooper y solo encontrando gol con rompimientos de Henry.

Hinkle siguió ganando protagonismo con dos triples más -14 puntos en 7 minutos- y el margen ya venía en dígito doble (19 a 9). Ginóbili no quiso ver más de esa versión de los suyos y pidió minuto. En el regreso al juego hubo acción para Hill-Mais en la pintura y un 5-0 del extranjero bajó la distancia a la mitad (19 a 14). El momento se cortó rápido con Regatas cerrando el capítulo también con un 5-0 (triple de Jaime y doble de Espinoza) para recuperar los 10 (24 a 14).

Un triple de Pais distanció a Regatas a 11 (27 a 16) en la salida del segundo. Ya ambos con mucha rotación y con el local encontrando un momento a favor para ponerse cerca sobre los 5 minutos con las energías que trajeron Alonso, Vieta y Efambé para quedar a 7 (31 a 24). Había más defensa y también mejores opciones para anotar con Vieta (personal 5 a 0) para quedar a 3 (34 a 31).

Como en el primer cuarto, y a esa altura como en toda la noche, el triple alimentó al visitante: sumaron Piñero y Hernández para recuperar margen (40 a 33) y también, como en el capítulo inicial, segundas opciones (rebote ofensivo de Hernández) lo dejó 9 al frente (42 a 33) con 1,21 minuto por delante y en esa fracción que quedó, siguió manejando el trámite y volvió a los 11 (48 a 37) con Hernández y Jaime.

En 3 minutos del tercero La Unión metió un parcial de 12 a 2 (cuatro jugadores anotando y dos triples) y estaba otra vez a tres (50 a 47). Respiró Regatas con Piñero en la media distancia, pero los de Ginóbili estaban enfocados y se mantenían a 3 (54 a 51) en la mitad del cuarto. Tuvo la chance de empatar con Hill-Mais de tres, pero no tuvo puntería y enfrente recibió puntos con Jaime y Espinoza para quedar más distante (58 a 51). Pero siguió buscando el local con Henry y Cooper y tuvo premio porque a 43 segundos del cierre se puso por primera vez en la noche al frente con dos y uno de Cooper (60 a 59).

Como el inicio del tercero, la largada del último fue de La Unión. Parcial de 12 a 6 en 3,30 minutos para afirmarse al frente de las cifras con Herring sumando dos triples (75 a 67). Un Cooper muy activo logró poner rápido en penalización al rival que pudo bajar los 8 en contra con Espinoza en la pintura (75 a 70).

Volvió Hill-Mais a la cancha con un triple para recuperar los 8 (78 a 70) y desde la línea aportó dos más para ponerse a 10 (80 a 70) con 3,20 minutos de juego. De ahí al final La Unión lució muy seguro de lo que debía hacer y pisó el minuto final con ventaja de 83 a 77. Regatas no se rindió. Con doble de un rebote ofensivo de Hernández agregó suspenso (83 a 81) a 17 segundos. Cooper fue a la línea con 14 segundos y no falló (85 a 81) y con el elenco correntino jugado para descontar rápido Pais anotó un doble a 8 segundos del final (85 a 83). Ahora la falta vino sobre Herring y, a lo Cooper, metió ambos para seguir 4 arriba (87 a 83) y que ya no le queden chances al rival.

