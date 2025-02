LNB: trabajado triunfo de Boca en casa

El Xeneize se impuso 80-77 a Ferro para quedarse con el clásico de la Liga Nacional.

Intenso y de gran ida y vuelta, el partido no tuvo respiro hasta el último segundo. El Xeneize supo cerrarlo mejor y con un plus en defensa para quedarse con un juego más que complejo, en donde Ferro asechó en todo instante con robarse la victoria.

A pesar de la enorme tarea de Felipe Rodríguez con 18 unidades y 26 de valoración en casi 36 minutos, Ferro no estuvo fino en los detalles finales y le permitió a Boca sumar un festejo más.

El empuje ensordecedor del público local fue preponderante en los 40 minutos de juego. Actuación destacada para Cuello con 17 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias con 17 de valoración. Vildoza (uno de los más ovacionados de la noche) se retiró del campo de juego también con 17 unidades y 12 de valoración.

Para mencionar también la buena tarea de Delía aportando enormes defensas, el de Saladillo concluyó la planilla personal con 13 puntos en algo más de 21 minutos de juego.

Zárate volvió al triunfo en casa

En un vibrante encuentro disputado en el D.A.M. de Zárate, el local pudo volver al triunfo frente a un Obras que nunca dejó de pelear.

En un primer cuarto intenso y de mucha paridad, el equipo local pudo mantener una ventaja a través de un goleo repartido donde destacaron Merchant con 9 puntos y Gomez Quinteros con 5 respectivamente pudiendo cerrar así el parcial por 26-20.

El segundo cuarto mantuvo al equipo visitante recortando distancia por medio de Clarke y Matta, pero la rápida respuesta del local mediante Aprea y Fraga le permitió cerrar el primer tiempo 48-40, donde Zárate logró una máxima de 13 puntos.

El tercer cuarto continuó con el ritmo vertiginoso y sin descanso donde el equipo visitante por medio de Clarke pudo recortar a 8 puntos para cerrar un parcial muy trabado con ventaja del local por 60-52.

En el cuarto final fue la visita quien presionó con Inyaco hasta igualar en 62, pero gracias al empuje final de un Merchant imparable y aportes de Diggs desde los libres Zárate Basket pudo cerrar el partido por 74-70

Se destacaron en el equipo local Edgard Merchant con 20 puntos, mientras que en Obras la figura fue Clarke con 21 puntos quien resultó goleador y figura del encuentro.