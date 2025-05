LNB: Unión cerró la fase regular con un triunfo

El Tatengue derrotó a La Unión por 87 a 81 y ahora espera conocer cuál será su rival en la postemporada.

El inicio fue del local. Con otra intensidad, muy aplicado en defensa y lúcido en ataque. Con bombazos de Whelan y Guerra y luego con la actividad de un intratable Bombino (5), Unión tomó luz de 7 en 3’ minutos. Con el correr del pleito, el anfitrión encontró mucha eficacia desde 6,75, pero con buena gestación de cada ofensiva. En la visita, la reacción llegó con la segunda unidad: Harina, Rodríguez y Pérez le cambiaron la cara a La Unión, que achicó la brecha sobre el cierre. En la última bola, el juvenil Peralta clavó un triple y Unión ganó 26-19 el primer cuarto.

En el segundo período, el local fue un aluvión ofensivo. El juvenil Peralta mostró su mejor versión y aportó una bandeja y dos bombazos más para marcar la máxima. Luego, dos triples más de Alessio y otro de Hure marcaban la tendencia de un segmento donde el tatengue estaba muy derecho detrás del arco (5/6 en el 2C y 10/13 en el acumulado). La Unión, ya sin motivación de cara a este partido, mostró poca oposición y sus anotaciones fueron arrestos individuales de Ferguson (7) y Owens. El primer tiempo culminó 56-40 para el conjunto santafesino.

En el tercer segmento el local bajó notoriamente su nivel, sus porcentajes y su prestación ofensiva. Y La Unión mostró otra imagen, más ordenado y predispuesto en defensa y con aportes ofensivos de Owens y Sánchez. Los de Pisani achicaron a un dígito dentro de un contexto de juego sin un patrón definido. Guerra y Whelan sacaron del bache a Unión y cerró 71-58 el tercer cuarto.

El último período siguió con la tónica del anterior. Unión perdió claridad, forzó ofensivas y bajó sus porcentajes. Y La Unión, con aportes de Ferguson, Franco, Rodríguez y Noblega, se metió en partido. Aun así, siempre falló en los momentos donde pudo poner en riesgo el resultado final.

Fue triunfo de Unión por 87 a 81. Ahora, el Tatengue esperará el cierre de la fase regular para conocer a su rival. La Unión, por su parte, finalizó su temporada.

Instituto impuso su jerarquía

y venció a Argentino en Junín

En el Fortín de Las Morochas, la Gloria se impuso con autoridad por 78-63.

Instituto ya clasificado a los playoffs, mostró toda su jerarquía con una victoria sólida como visitante. Por su parte, Argentino atraviesa un duro momento, con la permanencia en juego y el inicio inminente de la serie por no descender de la Liga Nacional.

El comienzo del encuentro mostró a Argentino con ímpetu, logrando un parcial inicial de 4-0. Sin embargo, Instituto reaccionó rápidamente y dio vuelta el marcador con efectividad en la zona pintada. El local se desordenó en ofensiva, cometiendo errores consecutivos que le impidieron sostener la ventaja. Sobre el cierre del primer cuarto, un buen pasaje de Jeremías Frontera le permitió acortar distancias, pero el equipo cordobés se fue al descanso corto arriba, 19-15.

En el segundo cuarto, los dirigidos por Diego Camún salieron con otra actitud. Fernando Podestá fue figura en la pintura y Frontera siguió siendo clave. Los dirigidos por Lucas Victoriano mostraron grietas en defensa, pero la aparición del uruguayo Nicola Pomoli con conversiones desde el perímetro sostuvo a los visitantes. Pese a la reacción del local, el conjunto cordobés se fue al entretiempo con una leve ventaja: 38-33.

El tercer período fue parejo en los primeros minutos, con ambos equipos encontrando el aro con regularidad. No obstante, Instituto sacó a relucir su experiencia y profundidad de plantel para despegarse en el marcador. Aunque Argentino mostró momentos de buen juego, no logró recortar la diferencia ante un rival que mantuvo la intensidad y el foco en ataque.

En el último cuarto, la visita confirmó su condición de candidato. Controló los tiempos del partido, neutralizó los intentos de su rival y cerró con contundencia una victoria que lo deja bien perfilado para afrontar los playoffs. Para Argentino, la preocupación es otra: la lucha por mantener la categoría, que ya tiene fecha y rival confirmado, y lo encontrará obligado a cambiar el chip para afrontar la serie más importante de la temporada.