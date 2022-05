LNB: Unión sacó otro triunfazo en Río Gallegos y forzó el quinto partido

Compartir

El Tatengue lo hizo: ganó los dos juegos de visitante, hoy por un claro 99-68, empató la serie 2 a 2 y ahora la Permanencia volverá al Malvicino de Santa Fe para un emotivo último quinto juego. Una llave que no da respiros y no deja de sorprender.

No era el mejor panorama para Unión, que llegó a Río Gallegos 0-2 abajo y match point en contra, sin margen de error. Sin embargo, obligado a ganar y contra las cuerdas, los santafesinos sacaron a relucir su mejor versión de visitantes en el Juan Bautista Rocha y lograron su cometido: ganar, forzar un quinto partido y regresar esta apasionante serie al Malvicino, a casa, para vivir lo que será un infartante encuentro decisivo. Este viernes Unión culminó su misión en tierras patagónicas, fue un vendaval ofensivo y le ganó por 99-68 a Hispano. Ahora todo se definirá en el quinto juego, el próximo miércoles desde las 21 horas.

La victoria de Unión puede resumirse en el fuerte espíritu que exhibió esta noche. Apareció Andrés Jaime en todo su esplendor, anotando 19 puntos (además de 4 asistencias y 18 de valoración) y demostrando que, a pesar de su juventud, tiene el carácter y la personalidad para jugar este tipo de partidos. No por nada es uno de los mejores debutantes de esta Liga.

Detrás del base albirrojo, también hay que resaltar el trabajo de Maxi Martín (14 puntos y 9 rebotes), Justin Everett (13 tantos más 9 rebotes), Juan Pablo Cantero (11 unidades más 6 asistencias), Jeantal Cylla (14 puntos) e Iván Basualdo (10 unidades). En resumen, Unión desempeñó un básquet colectivo clave, incisivo en el costado ofensivo y sin darle muchas posibilidades a su rival.

El pasado domingo después de la derrota en el segundo partido de la serie, los ánimos estaban por el piso en el Malvicino. Había esperanzas, eso sin dudas, sin embargo el perfecto despliegue de Hispano en los primeros dos juegos tejió nubarrones dentro de las expectativas tatengues en esta Permanencia. Pero los dirigidos por Juanfra Ponce mostraron sus garras, con dos triunfos tremendos para llevar esta apasionante definición a un Juego 5. A todo o nada, el miércoles será el día cumbre tanto para Unión como para Hispano.

San Martín venció a Gimnasia y quedó 2-1 en la serie

Importante victoria del Rojinegro, de local y por un claro 73-53. Ahora los correntinos quedaron a un paso de las semifinales, mientras que Gimnasia quedó obligado a ganar para volver a llevar la serie a Comodoro. El domingo, a las 22, se jugará el cuarto punto.

Con un segundo tiempo perfecto en ataque y en defensa San Martín venció a Gimnasia 73-53 y puso el 2 a 1 en la serie. Matías Solanas fue el goleador en el local con 13 unidades. También se destacaron Basabe y Mainoldi con 10 y 11 puntos respectivamente. En la visita Elliott fue el máximo anotador con 11 tantos.

Quimsa barrió a Oberá y se convirtió en el primer semifinalista

Quimsa pasó la escoba en Misiones y se metió en semifinales. El equipo santiagueño superó a Oberá TC como visitante por 90 a 75 y se quedó con la serie de cuartos de final por 3 a 0 con una actuación clave de Thomas con 22 tantos. En semis espera por Boca o Peñarol.

