Lo abuchearon y perdió los estribos en pleno partido: rompió la raqueta e insultó al público

“Uno se va de Argentina, pero Argentina no se va de uno”, es un dicho popular que refleja la profunda conexión emocional y cultural del sentimiento de los locales hacia su país, incluso cuando residen en el extranjero. Pero, en este caso, también se aplica para quienes, en el ámbito deportivo, compiten bajo la bandera de otra nación. Este jueves Luciano Darderi, en su duelo ante el croata Dino Prizmic, correspondiente a los cuartos de final del ATP 250 de Umag perdió los estribos y su reacción recorrió el mundo. A pesar de ese episodio, el nacido en Villa Gesell se adueñó del boleto a la ronda de cuatro jugadores al imponerse por 1-6, 6-2 y 6-3, y este viernes chocará con Camilo Ugo Carabelli.

Luego de ceder la manga inicial, el número 46 del escalafón mundial golpeó de entrada y se quedó con un quiebre tempranero que lo posicionó en una situación de ventaja por primera vez en el encuentro. Sin embargo, en el tercer juego, padeció la rotura de su servicio y, de forma inmediata, explotó: tiró una bola fuera del estadio, revoleó su raqueta contra el suelo y apuntó contra su equipo de trabajo, aunque la transmisión oficial no consiguió captar los dichos del nacido en la costa atlántica de Argentina.

Mientras caminaba enfurecido hacia su banco, para efectuar un breve descanso en el cambio de lado del 2-1, fue abucheado por el público local. Ese fue el gatillo, Darderi no aguantó y su reacción recorrió las redes sociales. “La concha de sus madres. A todos. Hijos de mil putas”, gritó el segundo candidato al título. El umpire designado para este cotejo en el Court Goran Ivanisevic, el alemán Alexander Franke, no dudó y penalizó al ítalo-argentino por conducta antideportiva, en los incisos que se refieren al abuso verbal y de la raqueta.

Luciano utilizó el enojo a su favor y aquella situación, que pudo haber determinado su caída, significó un punto de inflexión en el partido y en su juego: ganó cuatro de los siguientes cinco games y se llevó la manga por 6-2. Si bien en el comienzo del parcial definitivo el geselino desaprovechó dos oportunidades de quiebre, logró reponerse y capitalizarlas en el sexto juego, para situarse 4-2. Tras adjudicarse en dos ocasiones su servicio, selló una trabajada victoria por 1-6, 6-2 y 6-3 ante la esperanza local con un drop-shot milimétrico.

A pesar de que a la izquierda de su apellido se encuentre la bandera del país europeo, Luciano Darderi nació en Villa Gesell el 14 de febrero de 2002. Criado tenísticamente en el Club Harrods, a los 11 años viajó a Italia para disputar un certamen y se consagró campeón: la propuesta de la Federación Italiana de Tenis para unirse al equipo de juveniles que iba a participar en el Mundial no tardó en llegar. La decisión, la cual tomó junto a su familia, se debió a las abundantes y jugosas posibilidades económicas del viejo continente. A día de hoy, “Luli” como lo llaman sus colegas en el circuito, forma parte del lote de los 50 mejores del mundo y ya conquistó tres títulos en el máximo nivel. Este viernes, frente al argentino Camilo Ugo Carabelli, buscará dar un nuevo paso.