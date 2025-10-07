Lo balearon y mataron en la puerta de un supermercado de Escobar para robarle

La Policía Bonaerense detuvo en las últimas horas a dos nuevos acusados por el crimen de Iván Ezequiel Pelayo, el joven de 26 años que fue baleado en la cabeza por delincuentes en la puerta de un supermercado en Escobar, en un hecho ocurrido a fines de agosto pasado.

Según informaron fuentes policiales, los arrestados son un adolescente de 17 años y un hombre identificado como Ariel M., de 28 años.

El menor fue capturado en la ciudad de Belén, provincia de Catamarca, adonde se había escapado días después del crimen junto a su padre, de acuerdo a lo establecido por los investigadores de la DDI de Zárate-Campana y la Sub DDI de Escobar.

En tanto, Ariel M. fue detenido en uno de los dos domicilios allanados en el partido de Pilar.

Durante los operativos, además, los agentes secuestraron teléfonos celulares, una computadora, prendas de vestir, un par de zapatillas y dos tarjetas SUBE.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías del Joven de Zárate-Campana. Del allanamiento en la provincia norteña participaron también efectivos de la Comisaría Belén y del Área de Homicidios de Policía de Catamarca.

Ambos sospechosos serán indagados en las próximas horas por la fiscal Claudia Mangiantini, de la Unidad Fiscal de Instrucción N°5 de Escobar.

El homicidio ocurrió el 28 de agosto en la puerta del negocio ubicado en la esquina de San Nicolás y General Paz. Las cámaras del lugar registraron lo sucedido.

Las imágenes muestran que uno de los asesinos, que vestía un buzo azul y usaba mochila y una gorra roja, ingresó al supermercado previo al ataque. No fue a comprar nada, solamente caminó unos pasos, observando los pasillos y la zona de cajas y siempre de brazos cruzados, hasta que dio la media vuelta y se retiró.

A la salida se encontró con su cómplice, quien también usaba una gorra del mismo color. Quizá el objetivo era robar en el local, pero no lo hicieron por la cantidad de gente que había en ese momento, pasadas las 20.30.

Lo concreto es que, cuando parecía que los asaltantes iban a marcharse, vieron a Pelayo que llegaba al comercio en un vehículo Nissan Tiida de color gris. Así, uno de ellos sacó un revólver y abordaron a la víctima cuando caminaba hacia la entrada del comercio.

Los agresores le apuntaron con el arma y comenzaron a golpearlo. El joven se resistió y se produjo un forcejeo hasta que le dispararon en la cabeza. Luego, se dieron a la fuga en el coche de la víctima.

Tal como registraron las cámaras, Pelayo quedó tirado en el suelo sin poder movilizarse. Luego de que los presentes dieran aviso a las autoridades sobre lo ocurrido, el joven fue trasladado en código rojo hacia la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) de Garín.

En un principio, había quedado internado en estado reservado, ya que había sufrido pérdida de masa encefálica producto del disparo en el cráneo. No obstante, el personal médico del centro médico confirmó su muerte horas más tarde.

En las horas siguientes, las autoridades detuvieron a dos vecinos de Garín, señalados como los presuntos autores del hecho. Sin embargo, ambos fueron liberados semanas después por falta de pruebas tras quedar descartada su participación en el asesinato.

En paralelo, la Policía halló el auto de la víctima. Había sido abandonado en la esquina de Irlanda y Paraguay, en la localidad de Lagomarsino, partido de Pilar.

Pelayo trabajaba en una empresa autopartista. “Buena persona, buen compañero. Queda otra familia destrozada por la inseguridad”, lamentó un allegado en las redes sociales.