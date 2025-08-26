Lo descubrieron con un cargamento de hojas de coca valuado en más de un millón de pesos

Efectivos del Comando Radioeléctrico Policial Las Lomitas demoraron a un hombre, secuestraron 20 paquetes de hojas de coca transportados en un Volkswagen Gol Trend y dieron intervención al Juzgado Federal N° 1.

Este martes, alrededor de las 3:00 horas, los uniformados realizaban un control vehicular e identificación de personas en la Ruta Nacional N° 81, en inmediaciones al acceso a la mencionada localidad, cuando detuvieron la marcha del automóvil y notaron que el conductor de 45 años demostraba nerviosismo.

Durante la verificación de la numeración del motor del vehículo con las documentaciones se estableció que trasladaba debajo del capot el asiento trasero hojas de coca por un valor superior al millón de pesos.

El caso fue puesto a conocimiento del Juzgado Federal N° 1 de la ciudad de Formosa, a cargo del Dr. Pablo Fernando Morán, quien direccionó el procedimiento.

También colaboraron los integrantes de la Delegación Drogas Peligrosas, Policía Científica y la Comisaría Las Lomitas.

Los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, mientras que al conductor se lo notificó de su situación procesal por el delito de “Encubrimiento de Contrabando” y continuó en libertad, a disposición del Juzgado Federal.