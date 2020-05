«Lo más probable es que los ocho primeros terminen la temporada con playoffs»

Compartir

Linkedin Print

El presidente de la AdC de Básquet, Gerardo Montenegro habló sobre los próximos pasos a dar y aseguró que la semana que viene habrá definición sobre fechas y formatos.

“Se diferenció el tema de la Liga A de la Liga Argentina y el Federal, para dejar claro de que nosotros vamos a terminar la Liga, mientras que las otras competencias las dimos por terminadas en forma temprana. Es un tema económico, pero tomamos una decisión en base a la realidad que plantearon los clubes del ascenso y la CABB. En ellos impactó fuerte y negativamente la pandemia y ven imposible retomar la competencia y terminarla. Mantuvimos una reunión con la AdJ y llegamos a un acuerdo para que podamos dar por finalizadas las competencias y para que haya el menor perjuicio económico para todos, tanto para los jugadores como para los clubes. Con respecto a la Liga Nacional tenemos la decisión de terminarla, pero claramente no la vamos a terminar de manera regular. Es algo que luego lo vamos a definir. La voluntad es terminarla”, deslizó el santiagueño.

“Ahora vamos a tener la reunión de categoría de la Liga Nacional y ahí vamos a tener mayor conocimiento acerca de cómo maneja el gobierno el asunto. Ya sabemos que antes de septiembre no vamos a volver, por ejemplo. La decisión del estado de tener los vuelos suspendidos hasta septiembre ya nos está dando el marco adecuado para saberlo. En virtud de eso vamos a tomar una decisión la semana que viene de cómo finalizar la competencia. Puede ser septiembre la pretemporada y después terminar la competencia en octubre. La voluntad es terminarla, y estamos trabajando en esa línea al nivel deportivo y en cuanto a los protocolos médicos que debemos tener, y también con la AdJ para ver si hay consenso con respecto a la relación laboral. Así como fuimos trabajando con las categorías del ascenso en base a la realidad de cada club trabajaremos con los equipos de la Liga”, dijo Montenegro.

Para cerrar el dirigente subrayó: “Lo más probable es que los ocho primeros terminen la temporada con playoffs. Por ende, es muy probable que demos por finalizada la temporada regular y habrá 12 clubes que darán por terminada su campaña. Sin descensos. Los ocho equipos restantes van a ser notificados de que tendrán que jugar playoffs. Es la manera en que deportivamente vamos a terminar seguramente. Con respecto a la Champions League Americas 2020/21, la idea es terminar la de esta temporada también, y yo creo que cuando vuelvan Argentina y Brasil va a terminar. Obviamente no va a ser nunca antes de octubre o noviembre. De la 2020/21 no hablamos nada”.