«Lo más satisfactorio fue la imagen del equipo»

River Plate se repuso de la dolorosa derrota frente a Talleres en la Supercopa Internacional y le ganó 1-0 a Atlético Tucumán, por la 9na. fecha del Torneo Apertura 2025, gracias a un gol de Facundo Colidio. Al respecto, habló Marcelo Gallardo en conferencia de prensa.

El DT del Millonario conversó con los periodistas una vez finalizado el encuentro y se refirió a la reacción del público en el Monumental: «El jugador, el entrenador, convivimos con las críticas, es parte del juego. No podemos controlar lo de afuera, hay mucha más exposición. El fútbol da revancha permanentemente, yo mismo he pasado por situaciones de desaprobación».

Gallardo explicó: «Absolutamente es esta la representatividad que quiero del equipo en cancha. Este es el ADN nuestro. Nosotros queremos sentirnos identificados con lo que se vio hoy y creo que el hincha también. Hoy vi un equipo con una intención de ir hacia adelante, con agresividad persistente y ganas de insistir, insistir e insistir. Mismo si en algunas ocasiones quedamos mal parados».

Y continuó: «Ante una insistencia permanente puede pasar que quedes mal parado como nos ocurrió hoy en dos ocasiones. En la insistencia y en la búsqueda permanente, creo yo, que nos sentimos más identificados. Era muy injusto si no podíamos ganar este partido hoy: fue un partido muy muy bueno de River. Esta es la idea que tenemos que perseguir y seguir aceitando para irnos con una sensación de que lo que hicimos hoy, lo podemos hacer», comentó.

Teniendo en cuenta la buena actuación de River ante el Decano, el Muñeco remarcó: «Lo más satisfactorio fue la respuesta del equipo, habla por sí sola. Fue un partido, de acuerdo de dónde veníamos, en que protagonizamos y sometimos al rival. Tenemos que darle continuidad a esto que es muy bueno».

Además, Gallardo admitió: «Tardé en hacer el primer cambio porque el equipo estaba jugando bien. Absolutamente. Solamente faltaba el gol. Me daba ganas de decirle eso a la gente que estaba atrás y me pedía cambios. ¿No ves que el equipo estaba jugando bien?».

Al DT le consultaron qué cambió desde la caída del miércoles en Asunción a este domingo: «No fue un problema físico. ¿Qué cambió? Cambió que el miércoles jugamos 120 minutos con un calor tremendo. Pero lo más importante de hoy era la respuesta mental, teníamos que romper una cicatriz mental para mostrar lo que mostró el equipo: una rebeldía y frescura diferente. Eso sucede cuándo no abandonamos el mensaje que tenemos e insistimos sobre lo que venimos haciendo. Hoy hubo representatividad absoluta sobre lo que queremos».

Retomando la definición ante Talleres, en donde River perdió por penales, el DT bajó la espuma: «Entiendo que haya preguntas con negatividad, pero no tengo ese karma ni ataques de pánico. Si sucede, trataremos de que no sea así y volveremos a afrontar la situación. No es para hacer una psicosis».

«El proceso de no perder el foco en condiciones desfavorables tiene que ser una virtud, si dejamos que esa histeria nos invada ahí es dónde perdiste el foco. Yo no lo puedo perder y tampoco quiero que el equipo que gestiono vea esas actitudes de parte mía», remarcó también.