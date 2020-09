“Lo que hicieron conmigo es una cuestión política”, aseveró el concejal Daniel Caballero

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el concejal capitalino Daniel Caballero, quien se encuentra aislado tras haberse acercado a la Ruta Nacional 11, en cercanías de Tatané donde camioneros realizaban una medida de fuerza reclamando un mejor trato, dijo que aguarda los resultados del hisopado y que “seguramente saldría después de los 14 días”. Asimismo aseguró que aislarlo “es una cuestión política” ya que otros funcionarios como el Defensor del Pueblo o los mismos efectivos policiales tuvieron contacto estrecho en el lugar y con ninguno se tomó la misma medida.

El edil capitalino se encuentra en el hotel Ronny a la espera de los resultados que pueden tardar hasta 72 horas. “Estoy aislado a la espera del resultado del hisopado y ver qué medidas van a tomar posteriormente”, dijo.

“Lo que ocurrió es que fui a solidarizarme con los choferes de camiones que estaban haciendo el corte de ruta exigiendo sus derechos 3 kilómetros antes de llegar a Tatané, estuve con ellos cerca del mediodía y luego regresé a la ciudad”, explicó.

Contó además que tiene un lazo “estrecho” con dichos trabajadores ya que “anteriormente a la función pública trabajé 11 años en la parte privada dedicada al transporte general de carga general y transporte de haciendas por lo que conozco a la mayoría de los choferes de cargas generales de la provincia de Formosa, tengo un nexo con ellos, un lazo de amistad con la mayoría de ellos por eso me apersoné y viendo los puntos que ellos solicitaban como así también los futuros enlaces de diálogo para solucionar su problema, posteriormente a eso me retiro del lugar y en el control policial de Villa del Carmen me dicen que me tienen que realizar un acta de notificación, ellos tenían conocimiento de quién era yo como así también del vehículo, esperé, me hicieron el acta la cual estaba mal redactada pero la acepté porque el personal policial también cumple órdenes. El acta de notificación decía que yo ingresé a la provincia cuando ni siquiera salí de la misma, ahí me decían que tenía que apersonarme a la UPAC, fui y me realizaron un hisopado”, relató.

“Después de eso me comunicaron que me iban a trasladar a un centro de pre cuarentena según lo que me han dicho, tarda 24 hasta 72 horas el resultado del hisopado, ahí sí me escoltaron hasta el hotel Ronny donde estoy haciendo esta pre cuarentena que me han planteado”, acotó el edil.

Respecto a que si su hisopado es negativo, deberá seguir en el lugar los 14 días, Caballero aseguró que “no me dijeron nada, incluso cuando he solicitado incluso por escrito para que me respondan, pero viendo los plazos que manejan ellos la respuesta vendría posterior a los 14 días, vamos a ver qué se hace después del resultado. Creo que esto que han hecho conmigo es una cuestión política, tratando de desviar el tema, la realidad que están sufriendo los transportistas y choferes de camiones de Formosa los cuales están siendo estigmatizados y no se dan cuenta que los camioneros son personas que trabajan, son humanos que tienen un oficio sacrificado, no están con sus familias, están abasteciendo Formosa, creo que se le debe respeto como a toda persona, están siendo estigmatizados con esa oblea roja con la cual no pueden bajar a visitar ni siquiera a sus familias”.

Asimismo aseveró que “en el lugar no solo tuvieron un contacto estrecho los de la Defensoría del Pueblo cumpliendo su función sino que también lo tuvo la Policía, ninguno tiene guantes y tuvieron contacto con una cantidad más que exagerada de gente, lo mío fue una cuestión política, así lo veo yo y lo que sucede con el corte de ruta demuestra la falta de previsión del gobierno provincial de no dialogar con las partes cuando están viendo que están siendo cercenados algunos derechos, esto se podría prever, se podía solucionar antes de llegar a esto, creo que el gobierno debe tener respeto a los trabajadores, a los ciudadanos formoseños, no puede estar pasando esto de estigmatizar a los choferes”.

De la misma forma Caballero contó cómo se encuentra de ánimo. “Estoy en una habitación pequeña, estoy bien, aislado, con las puertas cerradas, me golpean la puerta para traerme el desayuno que me lo dejan en una silla, no puedo salir. Al parecer hay otras personas acá, no puedo dar fe porque ingresé al hotel con personal policial, me sanitizaron con un producto, me acompañó una persona a la habitación del hotel y hasta hoy estoy acá, no tengo contacto ningún tipo de contacto con nadie”.

“Yo estoy bien, a la espera del resultado y ver qué deciden con respecto a qué protocolos van a implementar. Quieren demostrar con un ejemplo burdo que ellos pueden hacer lo que quieran y eso está mal, sin importarles los derechos de todos los ciudadanos formoseños y en especial del trabajo de otros como el de los choferes de camiones, creo que es una cuestión política todo esto”, finalizó.