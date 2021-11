«Lo que más nos pide la gente en todos los barrios es trabajo», aseguró Marcelo Ocampo

Compartir

Marcelo Ocampo, candidato a concejal por “Juntos Somos más”, visitó el piso de “Expres en Radio” donde aseguró que en las recorridas que realizan por los barrios de la ciudad «lo que más nos pide la gente es trabajo». Explicó que tiene propuestas al respecto, las cuales se pueden realizar dedicando “tiempo, atención y con los recursos necesarios”.

Nació en Clorinda, pero vivió en la ciudad capital, en el barrio Venezuela y terminó la secundaria en el colegio Nacional. Se recibió de abogado en Corrientes y empezó a trabajar en una empresa nacional dedicada a la venta de autos y con sus primeros ahorros volvió a Formosa para invertir en distintos rubros, quedando únicamente en la actualidad el gastronómico.

Comenzó contando que la concejal Gabriela Neme, candidata a diputada provincial, fue la que lo convenció e impulsó de que ingresara en la política, teniendo en cuenta su lucha durante toda la pandemia representando al sector privado y de emprendedores. “Me eligió porque creo que represento la misma bandera, la misma lucha de haber salido a la calle a manifestarnos para defender nuestro derecho, en mi caso el de poder trabajar, creo que eso hizo que tengamos muchas cosas en común y me haya convocado a participar de su espacio”.

Recordó sus inicios de protesta en las calles, que comenzaron en marzo, cuando el aumento de casos de coronavirus, llevó a que el gobierno provincial decidiera un cierre total, afectando a cientas de empresas de Formosa. “Nunca me hubiera imaginado estar sobre la 25 de Mayo con un bombo y una bandera manifestándome y caminando todo el centro, muchos fuimos inducidos a esto, nos llevaron a hacer eso porque creo que si no me involucraba en política toda esa lucha, esas banderas lo que queremos que cambie podía quedar sin efecto, en el camino, eso hizo que me involucre y es un cambio de vida por completo, la política te demanda mucho tiempo y de hecho lo estoy haciendo, ando caminando la calle mañana, siesta y tarde por los barrios, estoy dedicado de lleno a esto y a dar lo mejor”, aseguró.

“La política no son solo los candidatos, en una provincia como Formosa con la grave situación de todas las instituciones, las violaciones de derecho que hay, la crisis económica, la crisis de salud y todo lo que sabemos que está pasando en Formosa creo que el pueblo tiene que involucrarse en política, tiene que sentirse candidato para cambiar esto, es momento de que todos nos involucremos en política, le va a hacer bien a Formosa”, manifestó.

Aseveró que su lucha incomodó al gobierno provincial, que empezó a tomar represalias, según explicó. “Ellos se tomaron a pecho conmigo y lo siguen haciendo por todos los agravios que sigo sufriendo, fui uno de los primeros que defendió los puestos de trabajo, arranqué la pandemia con 60 empleados, 60 sueldos que pagar, tuve que salir a la calle a defenderlos, tuve que pagar esos sueldos, no podía no pagar a los empleados y largarlos a que se arreglen, decidí no hacerlo entonces empecé a vender cosas mías para pagar los sueldos y a manifestarme para que me dejen trabajar”, recordó. “Ahora solo cuento con 15 empleados, de los trece negocios que tenía solo me quedan tres, para mí fue una destrucción económica total y mucha gente de a poco se fue quedando sin trabajo”, acotó.

“Estuve ocho meses varado en Corrientes, no podía volver a Formosa por el bloqueo que había impuesto Insfrán teniendo yo todos mis negocios acá, no podía volver a ponerme al frente de los negocios entonces fui uno de los primeros que rompió ese cerco por la vía judicial por lo cual fui castigado”, recordó

Comparó que durante la pandemia, “Chaco tuvo un 10% de muertos, Corrientes un 8% de muertos, Misiones un 5%, Formosa 11% de muertes, esas provincias no tomaron las medidas como en Formosa, no tenían las mismas restricciones y tuvieron menos muertos, eso me hace ruido, tan equivocados no estábamos al salir a pedir trabajar”.

Aseguró Ocampo que cada medida del gobierno de Formosa contra él le demostró un ensañamiento por su lucha. “Sin lugar a dudas se ensañó conmigo”, dijo y recordó cuando fue detenido; “no había orden judicial, me detuvieron mientras se tramitaba la orden, me montaron un control afuera de mi casa esperando que salga a trabajar, me llevaron a una comisaría lejos del centro de la ciudad para que la gente no pueda ir a manifestarse, todo por haber presentado un protocolo para trabajar”.

Aseveró que tras la manifestaciones y los diversos reclamos, le quedó un amplio repertorio de causas. “Estoy imputado por siete delitos penales, tengo 18 o 19 contravencionales, algunos delitos son graves, uno es violencia de género en Defensa al Consumidor por una una manifestación que hubo y donde yo no estaba, en ese momento yo me había ido a trabajar a Clorinda porque ahí tenía una lavandería y me entero que me imputaron ese delito”, contó.

Ocampo afirmó que este tipo de situaciones se dan “porque hay complicidad judicial, a las cuatro horas de estar detenido mi abogado logra mi excarcelación pero para no largarme rápidamente me imputaron otra causa que era de antes para dejarme un rato más adentro, también había unos requisitos para entrar al calabozo que ellos no cumplieron y que era tener hisopado negativo y no me lo habían hecho, me metieron así arriesgando la vida de los demás presos, la idea era tenerme lo máximo posible, me tuvieron que largar por la presión mediática”.

Contó además que desde que inició y en lo que resta de campaña seguirán recorriendo los barrios. “Hay un denominador común que es la falta de trabajo, la falta de salida laboral para los jóvenes y está en todos lados, en todos los barrios nos piden eso. Hay mucho pedido de madres que no quieren que sus hijos se vayan de la provincia; el 46% de los chicos que terminan el colegio en Formosa se van de la provincia a estudiar o por trabajo y solo vuelve el 6%, el daño social es grande, es un 41% menos de gente que todos los años se va de Formosa y no vuelven, son personas productivas, jóvenes”, enumeró.

Como candidato a concejal, detalló que “tengo varias propuestas para ayudar a emprender, yo soy emprendedor y sé que llegado un momento de tu proyecto que venimos embalando, te encontras con que no podes comprar la herramienta, la máquina de inversión, entonces hay que recibir a los emprendedores, conversar sobre sus proyectos y darles una ayuda económica”, indicó.

“Algo importante también es enseñar un oficio a los jóvenes cuando salen del colegio porque es una herramienta rápida de trabajo, enseñarles oficios que tienen salida rápida, armar una escuela de oficio, entonces los chicos rápidamente pueden llegar a su primer ingreso e independizarse”, destacó.

“Las cosas hay que hacerlas bien y potenciarlas, hacerlas funcionar, no es difícil, hay que dedicarle tiempo, atención y poner los recursos necesarios que no son muchos”, aseguró.

“Yo creo que todo se puede solucionar y que puede haber trabajo en Formosa, más aún apostando a un cambio en 2023, me involucro en todo esto para luchar por un cambio, para aportar mi granito de arena para que haya un cambio, creo que si se va este modelo nefasto de atraso, se puede avanzar. Nosotros con Gaby Neme luchamos y pensamos en un proyecto de 2023 para un cambio real”, aseguró.

“Soy una cara nueva, no estoy contaminado con la militancia, no vengo de ahí, tampoco vengo de ser secretario, pariente de ningún político, a mí me invitaron por la lucha, por lo que yo fui y le quiero dar una cara nueva a la política, mostrar que se puede trabajar de otra manera, que se pueden hacer cosas trabajando como trabajamos en la parte privada, lo hacemos de lunes a lunes, trabajando en equipo, con un debate de ideas se pueden hacer grandes cosas y siendo honesto, no vengo a vivir de la política como algunos funcionarios, entre o no voy a seguir viviendo de lo mío. Si entro como concejal voy a donar una parte de mi sueldo, 50 mil pesos por mes a 48 instituciones distintas todos los meses, puede ser cualquier institución que brinde ayuda o bien social. Yo vengo a hacer algo para cambiar, que se termine eso de que los funcionarios viven solamente de la política, que aprendan a vivir de otra cosa así saben lo que padece la gente”, finalizó Ocampo.

