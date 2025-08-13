Lo reconocieron por los techos: detuvieron a un ladrón de garrafas en el barrio Eva Perón

Un hombre con antecedentes fue detenido en las últimas horas tras ser sorprendido mientras saltaba techos en el barrio Eva Perón. Minutos antes, una vecina del barrio 7 de Mayo había denunciado el robo de una garrafa de su casa, y los vecinos no tardaron en señalar al presunto autor.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana, cuando la damnificada se ausentó de su domicilio sin dejar activado el sistema de seguridad. Al regresar el lunes por la mañana, notó que su vivienda había sido violentada y que un tubo de gas había desaparecido.

Gracias a los testimonios de vecinos, la mujer logró identificar al principal sospechoso, un hombre ya conocido en la zona por hechos delictivos similares. De inmediato, efectivos de la Subcomisaría República Argentina iniciaron tareas de búsqueda por distintos sectores del Distrito Cinco.

Fue entonces cuando un llamado a la línea de emergencias ECO 911 alertó sobre la presencia de un hombre saltando techos en la manzana 11 del barrio Eva Perón. El sospechoso intentó escapar por los pasillos internos, pero fue rápidamente interceptado y reducido por el personal policial.

En un giro inesperado, la propia víctima se presentó espontáneamente en el lugar del arresto y reconoció al hombre como el autor del robo. Ante esta situación, el individuo fue trasladado a la dependencia policial, donde fue notificado de su situación legal y quedó a disposición de la Justicia provincial.

Desde la fuerza destacaron el rol clave de la colaboración ciudadana y el accionar rápido del personal policial, que permitió dar una pronta respuesta al hecho.