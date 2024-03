«Lo venimos advirtiendo»

Muchas y muchos plantean respecto del riesgo que corren nuestros líderes y lideresa en el acercamiento cuerpo a cuerpo con las y los militantes que adhieren con su estilo de hablar de política y en el proyecto de país que nos ofrecen.

El debate pasa por si son acciones demagógicas o realmente necesitan sentir concretamente el calor de su pueblo, ya sea con un apretón de mano, un abrazo, un beso, y demás.

En lo personal, nuestro líder el Doctor Gildo Insfran, no podría vivir sin sentir éstos gestos y acciones de cariño por parte nuestra y nosotros tampoco. A está altura de ésta hermosa realidad llamada Modelo Formoseño, para el desarrollo provincial, NO podríamos soportar ver a Gildo desde lejos, vallado, en burbujas de personas físicamente gigantes impidiendo el acercamiento a él.

Alguien dijo alguna vez «el hombre y la mujer son animales de costumbres» y en Formosa estamos acostumbrados a relacionarnos de esta forma con la persona. Actualmentente como en el año 2019 Gildo Insfran (presidente del congreso nacional Justicialista) políticamente es el hombre más importante del país, quien sabemos está en la empresa de reorganizarnos a todos el campo nacional y popular para sacar a nuestro pueblo del infierno, el que nuevamente fue conducido desde los medios monopolicos de comunicación y las redes sociales.

Tenemos el derecho de estar al lado de Gildo nadie puede quitarnos tal conquista, ahora los responsables de su seguridad y todas y todos los que admiramos a su persona tenemos que hacer todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para cuidar de él.

Ya sucedió en otro momento de la historia de la política nacional y hace muy poco cuando intentaron matar a Cristina, a la Cristina de todas y todos los que soñamos con un país que pueda disfrutar de su independencia económica y así llevar adelante su soberanía política, para que el sueño de la justicia social se vuelva a repetir como en el cuarenta y cinco al cincuenta y cinco y del dos mil tres al dos mil quince.

Lo que advertimos años atrás, ya viene sucediendo si mal no recuerdo en dos oportunidades con nuestro Gobernador, sigan insistiendo, Gildo no va a abandonar a nuestro pueblo, va a seguir recorriendo la ciudad y toda la provincia, con la custodia férrea de un pueblo que lo ama y admira, las y los que los cuidan que no sean estás y éstos los más peligrosos para la salud de nuestro líder.

Responsabilizamos a los ministros a cargo de garantizar la buena salud física de nuestro líder, respecto al descuido cometido en su trabajo días pasados en la via pública poniendo en riesgo a la persona que está trabajando día y noche para despertarnos de ésta pesadilla llamada Javier Milei.

Las y los Anti patria invitan al sector de la población que aún les creen, a ver en los buscadores disponibles de internet, episodios políticos que supuestamente nos ponen en evidencia a nosotros y nosotras que abrazomos lo nacional y popular, desde mi lugar invito también buscar algunas cuestiones que pueden ayudar a ver con quienes están militando actualmente ustedes, en política.

Para buscar en internet: bombardeo a plaza de mayo, lo acontecido con kosteki-Santillan-Santiago Maldinado-Rafael Nahuel-Carpetazo y acoso telefónicos a Nisman- Banco FinSur- Incendio depósito Iron Montain -Intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, saqueos con De la Rua y demás

J.R Lezcano

Partido Nuevo Encuentro