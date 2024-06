Loan: los detenidos fueron acusados de trata de personas y la Justicia convocó a detectives de la PFA

El cambio de calificación fue anunciado por el juez del caso, Darío Ortíz, que dictó la prisión preventiva para los tres últimos arrestados. Una delegación viajó desde Buenos Aires en medio de una fuerte expectativa por un posible cambio de calificación en el expediente

El magistrado de garantías Darío Ortiz, que supervisa la causa en la Justicia de instrucción para hallar a Loan, confirmó las prisiones preventivas sin plazo para los últimos tres detenidos, el ex militar Carlos Pérez, su esposa, la funcionaria María Caillava y el comisario Walter Maciel, que fueron indagados hoy por la mañana. También, aseguró tratará la incompetencia del expediente: aseguró que al ex militar, a su esposa y al comisario ahora se les imputa el delito de trata de personas.

“Hubo una recalificación para los seis detenidos por el delito de trata de personas”, confirmó Ortiz en conferencia de prensa, sin ofrecer qué datos llevaron al cambio de carátula. Sin embargo, el cambio de fuero no está definido, ya que deberá ocurrir una audiencia de rigor.

“Me convocaron para una audiencia de medidas de coerción. Ahora, a la brevedad, me convocarán para un tema de competencia. Escucharé y en virtud de ello resolveré lo que corresponde”, siguió.

En paralelo al anuncio del juez, la Justicia federal daba un paso clave para comenzar con medidas en su propio expediente, abierto el viernes pasado luego de que se agotara la hipótesis de la desaparición del chico, con la chance de que Loan haya sido víctima de, precisamente, un posible hecho de trata de personas.

Mientras tanto, fuentes del caso aseguraron a Infobae que un grupo de detectives de alto rango de las divisiones Trata de Personas y Delitos contra la Libertad Personal de la Policía Federal, entre ellos uno con jerarquía de director, se presentó esta mañana en la Fiscalía Federal de primera instancia de Goya. Estos detectives volaron a Corrientes expresamente para el encuentro. También participaron de la reunión varios miembros de la DUOF local, la delegación correntina de la Policía Federal.

El timing de esta reunión es singular: ocurre en medio de fuertes rumores del cierre de la causa de la Justicia ordinaria, que hasta ahora no produjo resultados para descubrir el paradero de Loan, con un rastro olfativo de perros como única prueba destacable.

Hasta ahora, el involucramiento de la PFA fue al menos limitado. Fueron parte de los dos allanamientos realizados ayer en Resistencia, Chaco, a departamentos vinculados a la familia de Carlos Pérez, sin recibir información extra de la causa. Por otra parte, a mediados de la semana pasada, la PROTEX, encabezada por los fiscales Alejandra Mangano y Marcelo Colombo, había sugerido diversas medidas de prueba, tras intervenir en el caso como parte de la mesa de diálogo de la Alerta Sofía, el sistema nacional para hallar chicos perdidos.

Sin embargo, la hipótesis de trata es, por lo pronto, una conjetura. No hay otra prueba para apoyarla, al menos, con las pruebas que trascendieron. Fuentes judiciales y policiales del caso en Corrientes consultadas por este medio no ofrecieron explicaciones sobre, por ejemplo, qué pasa con las pericias a los teléfonos incautados a los sospechosos.