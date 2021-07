“Locamente enamorados”: Jennifer Lopez y Ben Affleck apuestan todo por su segunda vuelta

Compartir

La pareja ya busca casa en Los Ángeles y disfruta de cenas románticas, viajes y hasta salidas con sus hijos.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se están tomando muy serio esta segunda oportunidad. En la última edición de la revista People, una fuente cercana a las estrellas de Hollywood ha afirmado que la pareja del momento “está locamente enamorada” y planea una vida juntos.

Ben y J.Lo comenzaron a salir en 2002 y se comprometieron ese noviembre antes de posponer su boda un año después días antes de la fecha. Unos meses más tarde, anunciaban su ruptura. Tras 17 años separados, volvieron a estar juntos en abril de este año cuando la cantante latina terminó con Alex Rodriguez tras cuatro años de relación.

Una fuente cercana a Lopez, de 51 años, y Affleck, de 48, dijo que el dos veces ganador del Oscar está “muy feliz” y que “quieren hacer todo lo posible para que esto funcione”.

La revista dice que los hijos de J.Lo, Max y Emme, de 13 años, están “conociendo poco a poco” a Affleck y todo “parece ir bien” mientras busca casas en Los Ángeles. “Emme y Max están de acuerdo con mudarse a Los Ángeles”, dijo el informante al citado medio. Los gemelos también continuarán pasando tiempo en Miami con su papá Marc Anthony.

Sobre la conexión entre la protagonista de “Hustlers” y el director, la persona cercana a J.Lo compartió: “Aunque su separación hace muchos años fue devastadora para Jennifer, nunca ha tenido nada malo que decir sobre Ben. Ella cree que simplemente no estaba destinado a ser entonces y siente que se les ha dado una segunda oportunidad”.

La pareja -apodada “Bennifer”- ha sido fotografiada pasando mucho tiempo juntos, incluso compartiendo tiempo con sus hijos. Affleck es padre de Seraphina, de 12 años, Violet, de 15, y Samuel, de 9, con su ex Jennifer Garner, con quien estuvo casado entre 2005 y 2018.

Dicen que Garner está contenta de que Affleck esté con J.Lo y fue quien permitió que sus tres hijos pasen tiempo con la novia de su ex marido en diferentes salidas familiares.

En una reciente entrevista, la “Diva del Bronx” confesó estar en su mejor momento. “Estoy súper feliz. Sé que la gente siempre se pregunta. ‘¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? ¿Estás bien?’ Nunca he estado mejor”, compartió J.Lo en conversación con Zane Lowe de Apple Music mientras hablaba sobre “Cambia el paso”, su último sencillo que ya es todo un éxito. “Quiero que todos sepan que estoy en el mejor momento de mi vida”, agregó.

La cantante y actriz acaparó titulares durante el fin de semana del 4 de julio donde aprovechó las celebraciones del Día de la Independencia de los Estados Unidos para primero dar un paseo familiar por el parque temático de Los Simpson en Universal Studios.

Después de un pasar un día familiar en Universal Studios Hollywood, la pareja hizo una escapada romántica a la exclusiva zona de Los Hamptons, en Long Island, Nueva York, donde JLo tiene una impresionante mansión que está muy cerca a la de su ex pareja.

Después de sus respectivas separaciones de Ana de Armas y Alex Rodríguez a principios de este año, Affleck y Lopez se han vuelto inseparables y ya se muestran ante los paparazzis. “Ben siempre se ve muy feliz cuando está con Jen”, dijo una fuente a People.

Matt Damon, íntimo amigo y socio del actor, expresó su alegría cuando conoció la noticia en abril. “Los quiero a ambos y espero que sea verdad”, dijo cuando fue consultado por el romance en una entrevista televisiva mientras promocionaba su nueva película.

