«Locomotora» Oliveras fue internada de urgencia y no pudo asumir como convencional constituyente

Alejandra Locomotora Oliveras fue internada este lunes por la mañana en el Hospital José María Cullen, de la ciudad de Santa Fe, luego de haber sufrido una descompensación. La exboxeadora, de 47 años, debía jurar ese mismo día como convencional constituyente en el inicio del debate de la reforma constitucional, pero su estado de salud impidió su presencia en el acto oficial.

Ariel Sclafani, armador político de su lista, informó a Infobae que Oliveras fue derivada al nosocomio tras sufrir un episodio de desorientación. La situación encendió las alarmas en su entorno y motivó el traslado desde el dispensario de Santo Tomé, donde recibió las primeras atenciones, hacia el hospital provincial.

Una fuente cercana a la exdeportista confirmó a este medio que fue ingresada para la realización de estudios médicos, ante síntomas compatibles con un accidente cerebrovascular (ACV). En el parte de atención médica al que accedió este medio, se indica que fue atendida en la guardia de urgencias del Cullen este lunes 14 de julio a las ocho de la mañana, bajo diagnóstico preliminar de posible ACV. El documento lleva la firma de la doctora María Pía Bernardi, jefa de Guardia del hospital.

La noticia generó preocupación tanto en el ámbito político como en el deportivo. Oliveras es una figura reconocida por haber sido campeona mundial de boxeo en seis oportunidades. Desde su retiro del ring en 2019, se involucró activamente en la política, primero como candidata a diputada nacional en las elecciones de 2021, y luego como funcionaria del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el área de Seguridad en Eventos Deportivos, durante la gestión de Patricia Bullrich.

En abril de este año, Oliveras fue electa como convencional constituyente en la provincia de Santa Fe. Preside un bloque de tres escaños que resultará clave para el oficialismo, liderado por el gobernador Maximiliano Pullaro, en su intención de avanzar con una reforma en la Constitución provincial.

Su rol dentro de la convención es considerado estratégico, tanto por su respaldo electoral como por su influencia simbólica en sectores que apoyan una renovación política con impronta popular. En ese marco, la noticia de su internación rápidamente se replicó entre sus pares y colaboradores.

La exboxeadora ha manifestado en reiteradas oportunidades su compromiso con las causas sociales. En una entrevista con Infobae, Oliveras reflexionó sobre cuál hubiera sido su vocación si no se hubiera dedicado al deporte profesional. “Justiciera. No sé si abogada, profesora, asistente social… una profesión que esté de la mano de la justicia, la igualdad y la enseñanza. Yo soy una persona que odia la mentira, las injusticias y lucho contra ello”, afirmó en ese entonces.

En la misma nota, compartió una metáfora que, con el tiempo, se transformó en parte de su identidad política: “Mirá, te voy a contar el cuento de la abejita… Un bosque se estaba incendiando y una abejita, al notarlo, empezó a recoger con su boquita un poco de agua de un lago para apagar las llamas. Todos los animales se le cag… de risa. Le decían: ‘¿Qué te pensás vos? ¿Que con una gotita vas a apagar el fuego?’. La abejita, con mucha altura, les contestó: ‘Tal vez no apague el incendio con una gotita, pero yo ya puse mi parte’. En este mundo es lo mismo… Si cada uno pusiera su parte, todo sería totalmente distinto”.

Mientras permanece internada bajo observación, su entorno aguarda los resultados definitivos que permitan esclarecer su cuadro clínico. Su estado de salud, por el momento, se impone como prioridad absoluta, alejándola del frente político que venía construyendo con firmeza tras su retiro del deporte profesional.