Lola Lanata recordó a su papá Jorge con un video inédito

Este domingo 30 de marzo se cumplieron tres meses exactos de la muerte de Jorge Lanata, y aunque el periodista ya no está físicamente, su recuerdo sigue presente con fuerza en su entorno más íntimo. En especial para Lola, su hija menor, quien eligió rendirle homenaje con un video tan inesperado como conmovedor: una escena cotidiana y llena de ternura en la que se lo ve intentando bailar junto a ella, en medio de risas y complicidad.

El video fue publicado por Lola en sus redes sociales. Se trata de un fragmento casero donde aparece junto a su padre tratando de imitar una coreografía sencilla, en el marco de uno de los tantos trends que circulan por plataformas como TikTok. Jorge, con gesto concentrado, intenta seguir el ritmo mientras Lola, entre carcajadas, le marca los pasos. “Pará”, se lo escucha decir, desorientado ante el movimiento de la música, mientras su hija no puede evitar soltar una risa espontánea al ver que ninguno de los dos puede mantener el ritmo.

El clip, más allá de su tono cotidiano, encierra un profundo valor emocional. De esa manera, los usuarios pudieron observar una faceta desconocida de su papá. Un lado poco revelado del conductor de Periodismo Para Todos (El Trece), vinculado a su costado lúdico, ese que ella disfrutaba muchísimo y que, fuera de cámaras, aparecía con naturalidad en los momentos compartidos puertas adentro.

Cabe recordar que Lola es la hija más chica de Lanata, fruto de su relación con Sarah Stewart Brown. Desde la muerte del periodista, la joven se mostró con un perfil muy bajo en redes sociales, pero hizo una excepción el día después de su fallecimiento para publicar una carta abierta que conmovió a sus seguidores. Allí lo definió como “el hombre de su vida” y expresó en palabras el profundo vínculo que los unía.

“Hola pa, es muy difícil todo lo que está pasando. Pasó muy poco tiempo pero ya te extrañamos mucho”, escribió entonces. Y agregó: “Te quiero agradecer por todo lo que hiciste por nosotras a lo largo de nuestra vida. Fuiste, sos y siempre serás mi modelo a seguir”. En ese mismo mensaje, recordó momentos compartidos como las películas que veían juntos, los “cafecitos” que disfrutaban en complicidad, y una enseñanza que su padre le dejó marcada: mirar el cielo, respirar y agradecer.

“Eso es lo que elijo hacer hoy”, escribió la muchacha con madurez y sensibilidad, a pesar del dolor reciente. En la carta también evocó una frase que Lanata le dijo en la intimidad: “Al estar conmigo sentías paz”. Y otra que le dedicó durante una discusión doméstica: “Todo lo que Lola quiera hacer, está bien”, le respondió Jorge a su mamá, según relató la joven.

Además de despedirse, Lola hizo tres promesas: cuidar a su hermana Bárbara, a quien reconoció como fuerte pero vulnerable en este contexto; seguir cuidando a su papá “desde donde sea que estés”; y mirar al cielo buscando “esa estrella” que ahora, para ella, representa su presencia. “Te amo mucho, papi. Para siempre, tu lunita”, cerró.

El video que compartió en las últimas horas del domingo, justamente, parece ser la continuación silenciosa de aquella carta. Una forma de mantener vivo ese vínculo que la marcó. Las imágenes no muestran al periodista polémico ni al conductor televisivo: muestran a un padre torpe para el baile, paciente, dispuesto a reírse de sí mismo por ver sonreír a su hija.

A tres meses de su muerte, Lola decidió no homenajear a Jorge con palabras profundas, sino con un recuerdo de los simples. Y, de esa manera, mantuvo vivo el recuerdo del periodista ante sus seguidores en las redes sociales.