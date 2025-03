Lollapalooza 2025: Justin Timberlake y Alanis Morissette brillaron en una jornada histórica

Después de una jornada cargada de música, alegría y shows que quedarán para el recuerdo, el primer día de Lollapalooza Argentina cerró a lo grande con la presencia Justin Timberlake y Alanis Morissette. Como extra, con motivo de los 10 años del festival en el país, un espectáculo de 1.000 drones cautivó a los fanáticos y celebró la década del evento que cambió el paradigma de los recitales masivos.

Con ansias en la piel, y la memoria cargada de recuerdos, algunos fans esperaron este día toda su vida. Ese fue el caso de Sofía Olivera, una joven que arribó al predio de San Isidro en horas del mediodía y tomó su posición en la valla del escenario Flow para ver a Justin Timberlake en primera fila. En sus manos, la fanática mostraba un cartel que decía: “Estuve esperando por ti 20 años”.

Esa espera terminó cuando el reloj marcó las 22.25. Con cada músico ocupando su lugar en el escenario, Justin salió a escena con cadenas doradas en su cuello, remera blanca, camisa, una campera azul con brillos y pantalones oversize. “¿Argentina, están listos?”, dijo el artista antes de dar rienda suelta a uno de sus hits: “Mirrors”. En el escenario, el músico se lucía junto con sus cuatro coristas, dos flautistas, saxofonistas, más la clásica formación de guitarra, batería y bajo.

Fiel a su apodo, el príncipe del pop mostró su carisma, maravilló a la gente con un despliegue musical único y se adueñó de la pasarela como la estrella que es. Uno de los momentos más llamativos del show fue cuando el cantante caminó la pasarela y se dirigió a la gente. En medio de una ovación, el oriundo de Tennessee jugó con la gente. Sin embargo, todo se detuvo cuando el músico se percató de que una fanática le había arrojado ropa interior.

“¿Es tuyo? ¿Lo quieres de vuelta? ¿Es para mí? Gracias. Argentina, se ven bien”, dijo Timberlake mostrando todo su carisma. Luego, el cantante le firmó una foto a un fan y continuó con el show. A lo largo de su hora y media de show, el artista brilló con todos sus hits, incluso provocando una marea de gente cuando interpretó “Can’t Stop The Feeling!”.

Previamente, a la hora señalada, miles de fans se dirigieron al escenario Samsung para recibir a Alanis Morissette. Las pantallas se encendieron y comenzaron a proyectar imágenes de su vida, su trayectoria, haciendo un recorrido por su vida. Luego, la intérprete de “Ironic” salió a escena luciendo un jean claro, remera negra y una camisa azul. Con armónica en mano, la canadiense provocó la euforia de miles de fans al cantar “Hand In My Pocket”. “Es grandioso volver a verlos”, dijo la cantante ante la multitud.

Acto seguido, la canadiense se dirigió a las fans que asistieron y resaltó las luchas que protagonizan las mujeres en la sociedad actual. Así las cosas, Alanis mostró su esencia más rockera luego de recibir una guitarra eléctrica dorada con brillos impregnados. En primera fila, cientos de jóvenes cantaban a todo pulmón y familias enteras compartían su amor por Morissette . “Alanis te amaré por siempre”, decía uno de los carteles que sostenía una fan a metros de la canadiense.

A lo largo del show, los fans corearon su nombre innumerables veces, a lo que ella respondió con cálidas palabras: “Los amo muchísimo”. En ese momento, las pantallas enfocaban las lágrimas de una joven, las cuales recorrían su cara, mientras su maquillaje cedía ante la emoción.

Así, Alanis dio paso a un momento íntimo en la noche. Sobre un sector del escenario, la canadiense acercó su batería, piano, bajo y dos guitarras, para dar pie a uno de los momentos más sensibles del show. Así, pasó de la calma a la emoción con “Ironic”. El hit rompió la formación de músicos, provocando que la artista recorriera el escenario, provocando el grito de la gente.

A las 22:30, la cantante chilena Mon Laferte apareció en el escenario Alternative Stage, desatando la euforia de un público que la aguardaba con expectación. Desde los primeros acordes, interpretó algunos de sus temas más reconocidos, generando una respuesta inmediata entre los asistentes, quienes la acompañaron con gritos, aplausos y una calurosa recepción durante toda su actuación.

Para esta presentación, Mon Laferte eligió un vestuario que resaltó su carácter escénico y su estilo inconfundible. Se mostró con un audaz conjunto en tono verde, compuesto por un corset elegante adornado con detalles ornamentales que acentuaban su figura, y una pollera cuyo borde inferior presentaba encaje, aportando un matiz de sensualidad y sofisticación al conjunto.

El estilismo se completó con unas medias negras sujetas por un portaligas, un detalle que intensificó el carácter vintage y dramático característico de su estética. La elección de este vestuario, junto con la interpretación de sus canciones más conocidas, reforzó su presencia escénica y consolidó la conexión con un público que respondió con entusiasmo a cada momento del show.

Bajo un sol abrazador, con 30 grados de temperatura, la primera jornada de Lollapalooza Argentina comenzó a pura potencia. Durante las primeras horas, Milk Shake, La Cintia, Queralt Lahoz y Planta, pusieron su ritmo a la histórica decima edición del evento. Cuando el reloj marcó las 15.45, cientos de jóvenes se acercaron al escenario Flow para ver el debut de Ana Mena en Lollapalooza Argentina. Con un look total black con brillos, la española interpretó sus hits e hizo vibrar al público. Uno de los momentos más destacados fue cuando la joven interpretó “Cae el sol”, el himno de Airbag.

Luego del show, Mena dialogó con Teleshow y contó: “Fue mi primera vez en Argentina, me sentí muy eufórica. No me esperaba ver a tanta gente, que se supieran mis canciones, de verdad quedé muy emocionada con el público argentino. Mira que me lo avisaron, me dijeron, pero hasta que no lo vives en un festival como este no lo puede contar de esta manera. Tenía muchas expectativas, pero creo que las superaron realmente. La gente fue brutal”.

Respecto a la canción de los hermanos Sardelli, la joven explicó: “‘Cae el sol’ me encanta porque escucho artistas argentinos, fue nuestra idea de hacerles un pequeño homenaje. Me encanta Airbag, la canción la escucho en loop, la del estadio Vélez”.

En paralelo, el escenario Alternative recibió a Darumas, el poderoso trío nominado al Latin Grammy. El grupo, que hacía su debut en el festival, venía de acompañar a Emilia Mernes en varias fechas de su gira. Con su álbum homónimo bajo el brazo, las jóvenes sorprendieron a la gente con vibrantes melodías, fusionando sonidos que reflejan sus diversas raíces musicales. Temas como “Mago” (pop y disco), “La Llamada » (con influencias de reggae) y su contagioso single debut “Daruma” rinden homenaje al amuleto japonés que inspiró su nombre: símbolo de perseverancia y cumplimiento de deseos. En una charla con Teleshow, las artistas manifestaron su asombro por la recepción de la gente.

Minutos más tarde, el escenario Flow fue invadido por la alegría y el movimiento de Los Ángeles Azules. La banda de cumbia montó un gran show con numerosos artistas sobre el escenario. El grupo presentó por primera vez en vivo su tema con Kenia Os, “Una nada más”. Como si faltara agregar algo a la fiesta, los músicos sorprendieron al invitar a una fiel amiga, Ángela Leiva.

Antes de subirse al escenario, la banda dialogó con Teleshow en la villa de artistas y contó su sensación antes de subirse al escenario: “Para nosotros es una responsabilidad muy grande, estamos aquí en nuestra Argentina, nos sentimos como en casa. Creemos que cada uno de los temas se van a trabajar, por ejemplo, 17 años, es una de las canciones más importantes. Aparte, es increíble todas las colaboraciones que tiene Argentina con nosotros, nos sentimos en casa”.A lo largo de su casi 50 años de trayectoria, el grupo colaboró con artistas como Abel Pintos, Lali Espósito, Emilia Mernes, Nicki Nicole, María Becerra, El Polaco y Ángela Leiva. “Amamos a la gente de Argentina, porque toda la gente, cuando nosotros venimos, está encima de nosotros en todas las canciones. Se saben todos los temas. Luego muestran el sonido más fuerte, no puedes apagar a la gente. No los queremos, los amamos”, comentaron respecto al cariño que reciben.

Cuando el sol estaba a punto de ocultarse en el horizonte del Hipódromo de San Isidro, CA7RIEL & Paco Amoroso dieron inicio a su esperado show. Luego de su comentado listening party en Lollapalooza 2024, en el que hicieron una escucha de Baño María en un jacuzzi, los artistas respondieron con todo. Así, con el éxito del tiny desk impulsando a miles de jóvenes por todo el campo, los músicos salieron a escena en el Samsung stage.

Sobre el escenario, la banda había montado dos cabezas inflables gigantes. Las mismas estaban intervenidas como ellos mismos en su short film de Papota. Fiel a su estilo, los artistas provocaron el grito de miles de almas. Uno de los momentos más destacados se dio en “#tetas”. Durante el tema, musculosos luchadores, con shorts con manchas de leopardo, subieron al escenario y caminaron la pasarela junto a los artistas.

Al termino de Ca7riel & Paco Amoroso, quienes se llevaron todas las miradas fueron Foster The People. Con 14 años de carrera, la banda de Estados Unidos llegó al Hipódromo de San Isidro siendo uno de los pesos pesados del día y luego de haber tenido su propio sideshow, días atrás en el Complejo C. Por esta razón, la química entre el grupo y el público era evidente. Uno de los mejores momentos se dio cuando los músicos interpretaron su hit “Sit Next To Me”, el cual acumuló más de 200 millones de reproducciones en todo el mundo.